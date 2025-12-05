¡Jhon Durán en problemas! Demandado por el Galatasaray tras celebrar un gol con el Fenerbahçe en el derbi de Estambul

Los enfrentamientos entre Galatasaray y Fenerbahce en Estambul siempre son intensos. El domingo por la noche, Leroy Sané adelantó a los visitantes justo antes de la media hora de juego. Fenerbahce estuvo persiguiendo el empate durante gran parte del partido y, cuando parecía que se irían con las manos vacías, Jhon Duran anotó en el tiempo de descuento. Su celebración, que Galatasaray calificó de provocativa e indecente, desató la polémica. Aunque la Federación Turca de Fútbol (TFF) rechazó inicialmente cualquier acción disciplinaria, el club decidió acudir a los tribunales, acusando al delantero de 21 años de acoso y exhibicionismo.

Tras el partido, el entrenador Domenico Tedesco elogió a sus jugadores: “Queríamos empezar la primera mitad con calma, como lo hicimos en el derbi contra el Beşiktaş. En aquel partido jugamos mucho el balón, hicimos pases peligrosos y terminamos perdiendo 2-0. Hoy nuestro plan era jugar simple durante los primeros 10-15 minutos y observar cómo defendía Galatasaray en su área. Queríamos mantener la intensidad durante todo el partido, y creo que lo logramos. Empezar perdiendo 1-0 se debió en parte a la calidad individual de Sané. En partidos de este nivel, cosas como estas pueden ocurrir. Controlamos el juego tanto al final del primer tiempo como en la segunda mitad.”