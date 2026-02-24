Jesse Marsch refuta la afirmación de Sam Allardyce de que el exentrenador del Leeds ayudó a deshacer el trabajo de Marcelo Bielsa en Elland Road

Allardyce no se contuvo en su valoración del declive físico en Elland Road, señalando un marcado contraste entre el Leeds al que se enfrentó como rival y el que acabó entrenando. «Bielsa tenía las mejores estadísticas físicas de la Premier League, el Leeds era el número uno», declaró Allardyce en el podcast. «Así que cuando fui al Leeds pensé: "Al menos están en forma". [Pero el Leeds estaba] entre los tres últimos [en estadísticas físicas].

Los dos entrenadores que sucedieron a Bielsa permitieron que las estadísticas físicas cayeran hasta los tres últimos puestos de la Premier League. Pensé: "Si estamos entre los seis primeros, al menos estamos en forma para mantenernos en el juego y organizarnos"».

El hombre al que a menudo se conoce como «Big Sam» reflexionó sobre sus anteriores encuentros con los blancos para destacar lo mucho que, en su opinión, habían bajado los estándares. Durante su etapa en el West Bromwich Albion, fue testigo de primera mano de la implacable naturaleza del equipo que había construido Bielsa, una característica que echó en falta durante su breve mandato. «Recuerdo que cuando era entrenador del West Brom, [el Leeds de Bielsa] seguía jugando en los últimos 20 minutos tan rápido como en los primeros 20», añadió Allardyce, lamentando la falta de resistencia que encontró en el vestuario.