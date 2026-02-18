Getty Images Sport
¿Jesse Lingard, el jugador itinerante? El exjugador del Manchester United negocia otro traspaso inesperado tras su salida del FC Seúl
Lingard disponible tras su paso por el FC Seúl
Lingard vuelve a estar disponible tras despedirse con cariño del FC Seúl. El exjugador del Manchester United sorprendió a todos cuando fichó por el equipo surcoreano, pero disfrutó de su estancia en el club. Lingard pasó casi dos años en el FC Seúl y habló con cariño de su etapa en el club en una publicación de despedida en las redes sociales. Escribió: «Mi estancia en Corea del Sur ha sido increíble: el fútbol, el ambiente y la pasión que rodea a este club han sido de primera clase. El cariño, el apoyo y el aprecio que me habéis mostrado durante estos dos últimos años han sido realmente increíbles. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de jugar en un club tan grande».
Remo en conversaciones con Lingard
Lingard ha estado vinculado con clubes de la Serie A, el Feyenoord y el Wrexham desde que dejó el FC Seúl, pero ahora parece que se marchará a Brasil. Según Globo, Lingard tiene una oferta sobre la mesa del Remo brasileño y se están llevando a cabo negociaciones para un traspaso sorpresa. El Remo juega en la máxima categoría del fútbol brasileño tras ascender el año pasado. El club ha comenzado la nueva temporada con dos empates y una derrota, lo que le sitúa en el puesto 16 de la tabla. Si Lingard ficha por este equipo, se reencontrará con algunas caras conocidas de la Serie A brasileña. El exjugador del Manchester United Memphis Depay juega actualmente en Brasil con el Corinthians, mientras que otro exjugador de los Red Devils, Andreas Pereira, milita en el Palmeiras.
Lingard quiere hacer sonreír a la gente.
A lo largo de su carrera, Lingard ha jugado en numerosos clubes, entre ellos el Manchester United, el West Ham y el Nottingham Forest. El centrocampista también ha sido objeto de críticas en ocasiones, pero el mes pasado declaró a Sky Sports que ya no le afectaban.
«En la vida, en general, tanto fuera como dentro del fútbol, siempre hay momentos difíciles a nivel mental cuando no estás jugando bien y recibes críticas de los aficionados. A veces hay que pasar por eso y aprender, y yo he aprendido de todo ello y ahora estoy en un punto en el que no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que piensen, al fin y al cabo solo son palabras. No escucho nada negativo», afirmó.
«La mayoría de las cosas son positivas y todas las personas que he conocido desde que estoy en Manchester han sido positivas, así que, en mi caso, me gusta ser un buen tipo, hacer sonreír a la gente, ser el chico alegre, pero cuando llega la hora de trabajar, trabajo. Creo que eso se ha malinterpretado a lo largo de los años porque la gente piensa que me divierto mucho y cosas así. Dicen que siempre estoy bailando, claro que voy a bailar, me encanta bailar en el lugar y el momento adecuados. Pero cuando estoy en el campo de entrenamiento y en un día de partido, estoy al 100 % en modo trabajo».
¿Lingard está listo para jugar?
Lingard no ha jugado competitivamente desde que dejó el FC Seoul en diciembre, pero ha publicado actualizaciones periódicas en las redes sociales mostrando su régimen de entrenamiento. Si finalmente ficha por el Remo, estará ansioso por debutar lo antes posible, ya que emprende una nueva etapa en su carrera.
