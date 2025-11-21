Jerome Boateng se entrena con el Barcelona después de que se cancelara su pasantía de entrenador en el Bayern Múnich debido a las protestas de los aficionados por su condena por agresión
Barcelona da la bienvenida a Boateng para prácticas de entrenamiento
Según un informe de El Confidencial, el defensa alemán retirado visitó el campo de entrenamiento del club para reunirse con el actual entrenador del Barcelona, Flick, y el delantero Robert Lewandowski, ambos excompañeros de su tiempo en Baviera. Boateng, que se retiró del fútbol profesional a los 37 años en septiembre tras una última etapa con el equipo austriaco LASK, tiene la intención de obtener sus licencias de entrenador y requiere horas de práctica para completar el proceso.
El Barcelona reconoció oficialmente la presencia de Boateng a través de sus canales de redes sociales, publicando un video de su llegada con el mensaje: "¡Bienvenido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Jerome Boateng!" El club catalán ha abierto sus puertas al ganador de la Copa del Mundo 2014 para que pueda observar las sesiones de entrenamiento bajo Flick, con quien trabajó con éxito durante las campañas ganadoras del triplete en el Bayern y con la selección nacional de Alemania.
Un informe de Sport.es indica que se espera que Boateng pase varios días utilizando las instalaciones del club mientras navega los próximos pasos en su carrera después de jugar.
Pasantía en Bayern cancelada tras la reacción de los aficionados
Antes de llegar a Cataluña, Boateng había intentado comenzar una pasantía similar de entrenador en la base de Sabener Strasse del Bayern Múnich. Sin embargo, el regreso propuesto del defensor de larga data se encontró con una feroz oposición de los grupos de aficionados del club debido a su historial legal.
Durante los partidos recientes, Bayern los aficionados exhibieron pancartas en las gradas condenando inequívocamente la decisión del club de ofrecerle una plataforma. Una pancarta exhibida por los ultras decía: "Dibuja la línea contra la violencia misógina", mientras que otra decía: "No hay lugar para villanos en nuestro club: no más espacio para Boateng", junto con cánticos explícitos pidiendo al ex defensor que se fuera. En consecuencia, la directiva del Bayern tomó la decisión de detener el programa de pasantías para su exjugador en respuesta a la reacción hostil.
Las protestas y la controversia provienen de los prolongados problemas legales de Boateng relacionados con la violencia doméstica. En julio de 2024, un tribunal de Múnich emitió un fallo final en un caso de larga duración sobre agresión contra su expareja y madre de sus hijas gemelas, Sherin Senler.
Boateng fue declarado culpable de daño corporal simple intencional tras un incidente durante unas vacaciones en el Caribe en 2018. Según la denuncia, se acusó al jugador de insultar, golpear y morder a Senler, provocándole lesiones faciales. Aunque Boateng admitió que ocurrió una discusión acalorada, negó haberla agredido. El veredicto final impuso una multa suspendida de 200,000 €, una advertencia formal y una donación obligatoria a la caridad. Esto siguió a juicios anteriores en 2021 y 2022, que inicialmente habían visto multas significativamente más altas antes de que las apelaciones y los errores procesales llevaran al juicio reabierto y la sentencia final reducida.
Más acusaciones y la tragedia de Kasia Lenhardt
Boateng ha enfrentado un escrutinio intenso respecto a su relación con otra exnovia, la modelo Kasia Lenhardt, quien se suicidó en 2021. Tras su muerte, surgieron acusaciones de abuso durante su relación.
El medio alemán Der Spiegel informó que Lenhardt poseía mensajes de voz en los que afirmaba que Boateng casi le había roto el pulgar izquierdo, junto con fotos de moretones en sus brazos que alegaba fueron causados por él al lanzar vasos en una habitación de hotel. Un abogado de Berlín confirmó al periódico que Lenhardt tenía la intención de presentar una denuncia formal de agresión poco antes de su muerte. Los fiscales de Múnich reabrieron una investigación sobre el supuesto daño corporal relacionado con esta relación después de su suicidio, pero el caso se cerró definitivamente en marzo de 2025 debido a pruebas insuficientes, en parte porque el testigo principal había fallecido.
La controversia en torno al exinternacional alemán se intensificó aún más en marzo de 2024 cuando Der Spiegel obtuvo un documento que contenía un correo electrónico supuestamente enviado por la propia madre de Boateng, Martina, a un abogado en 2021 tras la muerte de Lenhardt.
En el documento, ella supuestamente confirmaba las acusaciones de violencia doméstica contra su hijo, declarando: "Durante años, mi hijo ha abusado psicológica y físicamente de mujeres; ahora Kasia Lenhardt se ha suicidado, y él sigue negándose a enfrentar las consecuencias de sus acciones."
- (C)Getty Images
¿Qué sigue para Barcelona y Boateng?
Se espera que Boateng permanezca en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona durante los próximos días mientras completa los componentes prácticos requeridos para sus calificaciones de entrenador. La decisión del club de facilitar esto ya ha generado críticas y probablemente enfrente un escrutinio continuo. Mientras tanto, el primer equipo de Flick continúa sus preparativos para su regreso a la acción en La Liga contra el Athletic Club el sábado, buscando mantener su liderazgo en la parte superior de la tabla.