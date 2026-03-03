¡Jeremie Frimpong puede volar! El Liverpool necesita que el lateral se mantenga en forma y aporte un factor X para garantizar un puesto entre los cinco primeros

Sin embargo, Frimpong no solo ofreció más opciones ofensivas que Gómez, sino que también aportó más penetración que la que Mohamed Salah había logrado en toda la tarde.

Solo dos minutos después de salir al campo, ganó un tiro libre en una zona peligrosa tras regatear a Crysencio Summerville en la banda derecha. Momentos después, volvió a escaparse y, esta vez, Axel Disasi solo pudo desviar el peligroso centro raso de Frimpong hacia su propia portería. El internacional holandés debería haber sumado otra asistencia en el tiempo de descuento, pero Trey Nyoni, por desgracia, envió por encima del larguero su inteligente recorte desde solo 10 metros.

Sin embargo, en ese momento, el fallo ya no importaba. La resistencia del West Ham se había roto definitivamente gracias a un jugador con el potencial de tener un impacto igual de grande en la conclusión de lo que hasta ahora ha sido una campaña frustrante tanto para Frimpong como para el Liverpool.