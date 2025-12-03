Jenni Hermoso completa el cuento de hadas de regreso a España con una victoria en la final de la Nations League sobre Alemania mientras Alexia Putellas se deleita en una 'noche mágica'
Alegría para Hermoso y España
Hermoso fue un cambio tardío cuando España venció a Alemania 3-0 en el partido de vuelta de su final para asegurar la victoria. La Roja estuvo sin la tres veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí para el partido, después de que sufriera una fractura de pierna en la preparación, pero aún así se aseguraron la victoria gracias a un doblete de Claudia Pina y un gol de Vicky López. La victoria significa que España retiene su título y lo agrega a su triunfo en la final de la Copa del Mundo 2023. Hermoso participó en ese partido, que fue eclipsado por un beso en los labios de Luis Rubiales en la ceremonia de presentación que culminó en una condena por agresión sexual para el ex presidente de la RFEF.
La estrella de España admitió que la victoria fue el resultado de mucho trabajo duro, diciendo a los periodistas después: “Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volver a ponerse [una camiseta de España] y, al final, todo tiene su recompensa. Seguimos demostrando que somos el mejor equipo del mundo.”
- Getty
'Noche mágica' para España
La victoria de España se logró en el Estadi Metropolitano de Madrid frente a una multitud de 55,843 aficionados, un récord para el equipo nacional en un partido en casa. La estrella del Barcelona, Alexia Putellas, quien no es ajena a los grandes escenarios y ha ganado innumerables títulos importantes para el club y el país, admitió que fue una noche especial.
“Es una de las noches más mágicas que hemos vivido, una de las mejores noches de mi carrera,” dijo a los periodistas. “Muchas gracias a estas personas que han venido a apoyarnos. A estas alturas, algunas de nosotras llevamos jugando para la selección nacional durante 13 años y nunca imaginamos esto. Dice mucho sobre lo que hemos hecho por el fútbol femenino en España. Continuaremos inspirando a niñas y niños a luchar por sus sueños, que a veces se hacen realidad.”
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén adelantos de expertos, predicciones basadas en datos e insights ganadores con GOAL Tips on Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Primer trofeo para Bermúdez
Aunque España no es ajena al éxito, la victoria del martes es el primer trofeo para la entrenadora Sonia Bermúdez. Ella reemplazó a Montse Tomé en el cargo en agosto y no pudo ocultar su alegría por la victoria.
“Estoy muy feliz. Sabíamos, después del partido en Alemania, que podíamos mejorar esa primera mitad, y hoy el equipo salió mucho más concentrado, mucho más enfocado, presionando más arriba. Esa era la idea. Es cierto que podríamos haber marcado en la primera mitad, pero controlamos bien sus transiciones. Defensivamente, el equipo estuvo espectacular, y en ataque tenemos jugadoras con un gran olfato de gol. Estamos muy contentos," dijo a los periodistas.
“Siento una enorme alegría. Toda mi familia vino, y la gente viajó desde lejos. Sentimos a los aficionados muy cerca—este estadio tiene algo especial. Jugué para este club y quiero agradecer a todos por su afecto y apoyo. Queríamos darles a los aficionados esta victoria porque nos dieron todo.
"Vamos a disfrutar hoy, esta victoria, porque cuesta mucho lograrlo. En febrero comenzaremos a pensar en la clasificación para el Mundial.”
- Getty Images Sport
Copa del Mundo 2027 ahora a la vista
La victoria de España, lograda cómodamente sin Bonmati, demuestra una vez más lo impresionante que es el equipo de Bermúdez y significa que comenzarán la clasificación para el Mundial 2027 como uno de los favoritos para el trofeo. El equipo de Bermúdez inicia su campaña de clasificación en marzo con partidos contra Islandia y Ucrania.