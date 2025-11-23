'No está en mi mente pensar en la eliminación' - Javier Mascherano del Inter Miami insiste en que los Herons de Lionel Messi están 'bien preparados' para evitar la decepción en los playoffs contra el FC Cincinnati

El entrenador argentino enfatizó la mentalidad dentro del vestuario, insistiendo en que su equipo llega a esta etapa en su mejor forma de la temporada.

“No está en mi cabeza pensar en la eliminación”, dijo. Mascherano destacó el fuerte ambiente dentro del equipo y la sensación de que todo se está alineando para un desempeño de alta calidad. “Estamos muy bien preparados para el partido.”