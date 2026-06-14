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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Japón nunca se rinde: Kamada marca en el 89 ante una Holanda acobardada

Holanda vs Japan
Japan
Holanda
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la primera jornada del Mundial de 2026.

Mundial 2026

Países Bajos-Japón 2-2

Goleadores: 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)


La Holanda de Ronald Koeman debutó en el Mundial con un 2-2 tras desperdiciar la ventaja en el partido estelar del Grupo F: Los Oranje, a las 22:00 hora italiana, encajan el 2-2en el 89 por un desvío de Kamada tras remate de Ogawa. Los de Koeman se adelantaron dos veces por medio de van Dijk ySummerville, ambos asistidos por Gravenberch, pero Nakamura, elmejor del partido, igualóprovisionalmente para los japoneses. El liderato del grupo aún está en juego, a la espera del Suecia-Túnez de esta noche.




  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    89' - ¡JAPÓN EMPATA, KAMADA! Cabezazo de Ogawa tras un córner que rebota en el exjugador de la Lazio y engaña al portero holandés: 2-2.


    73' – Gakpo roza el 3-1 con un disparo raso desde el centro izquierda.


    68' – Kubo rozó el empate con un gran disparo derecho desde fuera del área.


    67' - Gakpo se marcha solo, pero es bloqueado en el área.


    65' - ¡VENTAJA DE HOLANDA, SUMMERVILLE! El extremo del West Ham recibe de Gravenberch, se centra desde la izquierda y remata raso, batiendo a Suzuki: 2-1.


    57' - ¡EMPATE DE JAPÓN, NAKAMURA! Recibe de Kubo y dispara desde fuera del área; 1-1.


    51' - ¡GOL DE HOLANDA, VAN DIJK! Cabecea en el área tras centro de Gravenberch y bate a Watanabe.


    45'+2' - Nuevo cabezazo de Malen tras córner; otra vez ataja Suzuki.


    44' – Oportunidad de Japón: Ueba dispara desde la derecha, pero se va desviado.


    42' - Bonito disparo de Nakamura tras centro de Watanabe, ligeramente desviado.


    34' - Holanda remata dos veces de cabeza, primero Malen y luego Van de Ven, pero Suzuki responde con una gran parada.


    3' - ¡Holanda a punto de marcar! Malen recibe en el área, se gira y dispara; excelente respuesta de Suzuki, que desvía a córner.

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  • EL MARCADOR:

    Países Bajos-Japón 2-2

    Goles: 51' van Dijk (O), 57' Nakamura (J), 64' Summerville (O), 89' Kamada (J)


    HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch (Aké, 81'), de Jong, Reijnders (Timber, 70'); Summerville (por Koopmeiners, 70'), Malen (por Depay, 70'), Gakpo (por Brobbey, 85'). Entrenador: Koeman


    JAPÓN (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe (Tomiyasu, 75'), Taniguchi, Ito; Doan (Sugawara, 76'), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (Ogawa, 75'), Maeda (Ito, 66''); Ueda (por Shiogai en el 84'). Seleccionador: Moriyasu.


    Árbitro: Elfath (EE. UU.)

    Amonestados: Summerville, Depay, van de Ven (O).

    Expulsados: –

    Asistencias: Gravenberch (O), Kubo (G), Gravenberch (O), Ogawa (G).

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