Jamie Vardy desata el delirio en el estadio con su gol ante Juventus
Vardy prosperando en la Serie A
El exinternacional inglés puso fin este verano a una etapa de 13 años en el Leicester City antes de fichar por el recién ascendido Cremonese, en una transferencia gratuita que sorprendió a muchos. Tras un par de apariciones como suplente con el conjunto italiano, Vardy marcó su primer gol con su nuevo club en el empate 1-1 ante Atalanta el mes pasado. Y este sábado volvió a anotar, esta vez en casa frente a la Juventus.
El experimentado delantero demostró que sigue siendo una amenaza cuando está en forma: dejó atrás al central juventino Federico Gatti, resistió su intento de recuperación y definió con clase ante el portero Michele Di Gregorio al minuto 83.
Aun así, el Cremonese no logró sumar puntos, ya que los tantos de Filip Kostić y Andrea Cambiaso sellaron el triunfo de la Vecchia Signora. Pero la actuación de Vardy dejó claro que aún tiene mucho fútbol por ofrecer.
Vardy, un “agente del caos”
El delantero, observado desde las gradas por su esposa Rebekah y sus cuatro hijos, recibió críticas mixtas de la prensa italiana tras su gol ante la Juventus. Corriere della Sera le otorgó una calificación de 6.5/10, aunque destacó que el veterano atacante sigue siendo capaz de generar momentos de magia.
“El jugador, animado por su pequeña tribu —su esposa Becky y sus cuatro hijos—, tuvo dificultades para imponerse ante la defensa de la Juventus. Luego, a siete minutos del final, quema a Gatti y envía al estadio a la locura”, escribió el diario.
Por su parte, Football Italia lo señaló como el mejor jugador de su equipo:
“El experimentado delantero inglés consigue su segundo gol de la temporada con una buena definición tras un contraataque, dando a los anfitriones una chispa de esperanza en el tramo final. Trabajó duro esta noche y demostró el hambre de siempre por marcar.”
Mientras tanto, el fanzine Black and White and Read All Over elogió su vigencia y su estilo inconfundible:
“¿Jamie Vardy anotando contra la Juventus en 2025? ¿En serio? Pero Vardy es Vardy y siempre será Vardy mientras siga jugando. Ha marcado incontables goles como el que hizo ante la Juve durante su etapa en Inglaterra. Está ahí, contando los segundos que Michele Di Gregorio tiene el balón en las manos mientras le pisa los talones y apenas le deja espacio para despejar. Eso es simplemente Vardy siendo Vardy: un auténtico agente del caos, si es que alguna vez hubo uno en este juego.”
¿Qué viene después para Vardy?
Vardy, que cumplirá 39 años en enero, espera mantener su buen momento cuando el Cremonese visite al Pisa —equipo que pelea por evitar el descenso— en un duelo entre el 17º y el noveno lugar de la Serie A, este viernes. Si los resultados les favorecen en la próxima jornada, el conjunto de Vardy podría escalar hasta las posiciones de clasificación para competiciones europeas.
