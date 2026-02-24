¡Jamie Carragher se equivocó! El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres comparado con Alan Shearer tras las críticas previas de la leyenda del Liverpool

Carragher ha expresado públicamente su opinión sobre Gyokeres, afirmando a finales de diciembre que Gabriel Jesús y Kai Havertz son mejores opciones en la delantera para Mikel Arteta.

Afirmó: «Lo único negativo de esta noche para el Arsenal es que Gyokeres no debería ser titular, cuando tienen jugadores como este.

«En un par de partidos, cuando Jesús esté un poco más en forma, debería ser titular. Es mejor jugador que Gyokeres, eso es un hecho».

«En el pasado se ha cuestionado si [Jesús] es lo suficientemente bueno para que el Arsenal gane la liga. Pero ahora mismo es mejor que el jugador que ficharon pensando que les iba a hacer ganar la liga. Havertz o él como delantero centro son mejores jugadores que Gyokeres. Le falta finura y calidad si pensamos en lo que tienen en el banquillo. Creo que el Arsenal necesita mejorar con respecto a Gyokeres y tiene jugadores que pueden hacerlo en Jesús».