Carragher se ha insertado infamemente en el discurso sobre el futuro de Salah antes, insistiendo en que el internacional egipcio era una "desgracia" después de que apuntara al club en una entrevista posterior al partido, insistiendo en que lo habían echado debajo del autobús antes de dirigirse a la AFCON.

En ese momento, Carragher dijo: "Pensé que era una desgracia lo que hizo después del partido. Algunas personas lo han pintado como un arrebato emocional. No creo que lo fuera. Creo que cada vez que Mo Salah se detiene en una zona mixta, lo que ha hecho cuatro veces en ocho años en Liverpool, está coreografiado con él y su agente para causar el máximo daño y fortalecer su propia posición. Lo hizo hace 12 meses, y lo llamé por eso.

Jugó con las emociones de los seguidores del Liverpool. Liverpool estaba en la cima de la liga, él había marcado el gol de la victoria en Southampton, y ese fue el momento de salir y presionar a la propiedad del Liverpool. Ha elegido este fin de semana para hacer esto, y ha esperado, creo, para elegir un mal resultado para Liverpool. Los aficionados, el entrenador, todos en el club sienten que están en la cuneta y él ha elegido ese momento para ir por el entrenador y tal vez lograr que lo despidan."