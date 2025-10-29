James Rodríguez será liberado por un club con dificultades financieras, mientras el internacional colombiano busca su 13º equipo entre vínculos con la MLS

Después de solo un año en México, la aventura de James Rodríguez con el Club León está a punto de terminar. Según ESPN, el equipo de la Liga MX ha decidido no renovar el contrato del centrocampista colombiano, que expira al concluir el Apertura 2025.

La decisión refleja tanto las dificultades financieras de León como la mala forma deportiva del equipo. El club se encuentra actualmente en el puesto 17 de la tabla de la liga, habiendo fallado en generar impulso bajo el mando del entrenador Ignacio Ambriz. James, quien se unió en enero de 2025 con la esperanza de participar en el Mundial de Clubes, vio cómo ese sueño se desmoronaba después de que Los Esmeraldas fueran descalificados del torneo por incumplimientos en las regulaciones de propiedad.

El jugador de 34 años anotó solo tres goles en 12 partidos de liga esta temporada y cinco en total en 32 apariciones desde su llegada. Sus destellos de creatividad fueron opacados por la inconsistencia, ya que León quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura y no pudo encontrar su ritmo en el Apertura. Ambas partes han acordado que una separación es el mejor camino a seguir.