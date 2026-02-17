Getty/GOAL
Traducido por
Jadon Sancho y su novia Saweetie hacen su primera aparición pública juntos cuando el jugador del Manchester United lleva a la rapera estadounidense a cenar en París
Sancho y Saweetie en París durante el fin de semana de San Valentín.
El internacional inglés Sancho fue fotografiado disfrutando de una salida nocturna con Saweetie, cuyo nombre real es Diamonte Quiava Valentin Harper, cuando se dirigían a cenar en la capital francesa, París.
Estaban claramente en la ciudad del amor para disfrutar de unas vacaciones tras el Día de San Valentín, ya que fueron captados por las cámaras en París el domingo. Sancho no pudo llevar a su pareja el 14 de febrero, ya que ese día jugaba con el Villa en la FA Cup contra el Newcastle, donde salió del banquillo en la derrota por 3-1 del equipo de Unai Emery.
Sancho y Saweetie se vistieron elegantes para su noche de fiesta, aunque también se abrigaron bien para protegerse del frío invernal que sigue azotando Europa. La pareja estaba muy animada y sonrió a las cámaras que los captaron saliendo de su hotel para ir a comer y beber algo.
Al día siguiente, fueron vistos de nuevo, con ropa más informal, visitando la emblemática librería Shakespeare and Company. Su demostración de amor continuó cuando volvieron a cogerse de la mano al entrar en el local.
- Getty
Cómo Sancho desató los rumores sobre el romance con Saweetie
Sancho, que parece destinado a perderse un puesto en la selección inglesa para el Mundial de este verano tras no haber logrado mantener un buen rendimiento en su club, fue objeto de rumores sobre una supuesta relación con Saweetie en 2025.
Mientras celebraba la victoria del Chelsea en la final de la Conference League, durante su cesión al equipo londinense, se vio a la rapera de 32 años en la pantalla de bloqueo del teléfono de Sancho. A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones.
Sancho avivó aún más los rumores al hacerse un tatuaje con el nombre de su nueva novia. Fue visto en el Apollo Tattoo and Piercing Studio, con sede en California. Compartieron una imagen en su cuenta de Instagram del delantero de 25 años con la palabra Qiava, el segundo nombre de Saweetie, tatuada en el cuello, detrás de la oreja izquierda.
Agente libre: Sancho ve cómo se agota su contrato con el Manchester United.
Aunque ha encontrado comodidad y estabilidad fuera del campo, Sancho se enfrenta a un futuro incierto en su trabajo diario. Su contrato con el Manchester United expira en verano, lo que le convertirá en agente libre.
Ha pasado por una época difícil en Old Trafford desde que completó su traspaso por 75 millones de libras (102 millones de dólares) procedente del Borussia Dortmund en 2021. Solo ha marcado 12 goles en 83 partidos con el United, lo que le ha llevado a caer en la jerarquía ofensiva.
Le ha costado mucho ser titular en el Villa, con el que solo ha marcado un gol, pero Emery no ha cerrado la puerta a un acuerdo permanente con el habilidoso extremo.
El entrenador del Villa dijo recientemente, cuando se le preguntó si se había discutido una prolongación de la estancia de Sancho en West Midlands: «Todavía no, pero es un jugador fantástico. Esperemos que pueda ayudarnos aumentando sus cualidades en nuestra estructura, como está haciendo.
Necesitará otro contrato, y quizá pueda ser aquí. Si juega su mejor fútbol, lo querremos. Pero también otros equipos podrían estar interesados en él».
Calendario del Aston Villa 2025-26: Próximos partidos de los aspirantes al título de la Premier League
El Villa, que se ha clasificado sin problemas para los octavos de final de la Europa League, volverá a la acción el sábado, cuando reciba al Leeds. Se encuentra en tercera posición en la tabla de la Premier League, a siete puntos del líder, el Arsenal.
Anuncios