Jack Grealish responde a las críticas «jodidamente estúpidas» hacia Raheem Sterling tras el debut de su excompañero en la selección inglesa con el Feyenoord

Van Persie ha admitido anteriormente que Sterling tardará algún tiempo en ponerse al día tras su paso por el banquillo del Chelsea. Declaró a los periodistas: «Raheem entrenó el martes pasado, por primera vez con el grupo. Era la primera vez que se incorporaba al grupo en varios meses. Cuando ves las decisiones que toma en pequeños momentos, lo rápido que piensa y cambia, ves que los demás jugadores también lo ven y responden a ello. Así es como funciona.

«También quieres demostrar a los demás que tú también eres bueno. Eso quedó patente en esos entrenamientos. En mi opinión, es un jugador de una calidad excepcional. Lo demostró en esos entrenamientos. Me gustó verlo, y a sus compañeros también.

«¿En qué estado físico estás después de seis meses sin jugar? Depende de cómo le vaya mañana. Parece positivo. Pero tenemos que tener cuidado con él. Hablaremos con Raheem sobre eso. Necesita algo de tiempo para poder jugar 90 minutos. No será el domingo y tampoco será la semana que viene. Pero intentaremos llegar a ese punto lo antes posible. Lo haremos a nuestra manera, lo más rápido posible, pero con responsabilidad y tranquilidad».