Jack Fletcher, sancionado con una larga suspensión por utilizar un término discriminatorio, mientras que el joven jugador del Manchester United se disculpa
Fletcher utilizó un lenguaje insultante contra su oponente.
Fletcher, que ha jugado tres partidos como suplente con el primer equipo del United esta temporada y cuyo hermano gemelo, Tyler, también ha jugado con el equipo de Michael Carrick, fue sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol por «actuar de manera inadecuada y/o utilizar palabras abusivas y/o insultantes», lo que contraviene la norma E3.1 de la FA. Cometió una «infracción agravada» de la norma, ya que incluía una referencia, ya fuera expresa o implícita, a la orientación sexual.
Seis partidos de suspensión y multa de 1500 £.
Fletcher admitió los cargos y optó por una audiencia documental. Ha sido sancionado con seis partidos, una multa de 1500 libras y una orden de educación. La sanción incluye una suspensión de dos partidos por la tarjeta roja, que ya ha cumplido, mientras que permanecerá suspendido hasta que el United haya completado cuatro partidos competitivos que no sean del primer equipo debido a la infracción agravada. La sanción significa que se perderá cuatro de los cinco partidos que quedan en la Premier League 2, aunque podrá jugar con el primer equipo una vez que haya cumplido la sanción.
El insulto siguió a la provocación del oponente.
GOAL entiende que Fletcher perdió los nervios durante el partido debido a los insultos verbales que recibió a lo largo del mismo por parte de un rival que insultó a su familia, a lo que él respondió llamándole «maricón». La FA y el oponente concluyeron que Fletcher no tenía la intención de que el insulto fuera homófobo. A pesar de la provocación, Fletcher entiende que su elección de palabras en el calor del momento fue inaceptable, se ha disculpado y ha aceptado la acusación lo antes posible. Lamenta sinceramente su desliz en un momento de ira, que no representa su carácter ni sus creencias. Se han llevado a cabo procesos internos para reforzar la comprensión de Jack sobre el lenguaje discriminatorio y por qué es perjudicial.
Fletcher «lo siente de verdad».
Fletcher declaró en un comunicado publicado en la página web oficial del United: «Lamento profundamente la palabra ofensiva que utilicé en el calor del momento. A pesar de que no tenía intención de utilizar ese término como un insulto homófobo, entiendo perfectamente que ese tipo de lenguaje es inaceptable y me disculpé inmediatamente después del partido. Quiero dejar claro que este desliz momentáneo no refleja en absoluto mis creencias ni mis valores».
El club añadió: «El Manchester United ha trabajado con Jack para reforzar su comprensión del lenguaje discriminatorio y por qué es perjudicial. Además de su participación continua en los programas habituales de la Academia sobre diversidad e inclusión, Jack también participará en una formación educativa a través de la FA. El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos integrado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos».
