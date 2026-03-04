Jack Fletcher, sancionado con una larga suspensión por utilizar un término discriminatorio, mientras que el joven jugador del Manchester United se disculpa

Fletcher declaró en un comunicado publicado en la página web oficial del United: «Lamento profundamente la palabra ofensiva que utilicé en el calor del momento. A pesar de que no tenía intención de utilizar ese término como un insulto homófobo, entiendo perfectamente que ese tipo de lenguaje es inaceptable y me disculpé inmediatamente después del partido. Quiero dejar claro que este desliz momentáneo no refleja en absoluto mis creencias ni mis valores».

El club añadió: «El Manchester United ha trabajado con Jack para reforzar su comprensión del lenguaje discriminatorio y por qué es perjudicial. Además de su participación continua en los programas habituales de la Academia sobre diversidad e inclusión, Jack también participará en una formación educativa a través de la FA. El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos integrado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos».