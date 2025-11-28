¡'Isco necesitó siete puntos!' - La estrella del Real Betis queda fuera tras extraña colisión con ex estrella del Manchester United en el choque de la Europa League
Pellegrini confirma la ausencia de Isco y Amrabat en el derbi
Pellegrini ha confirmado que Isco se perderá el próximo derbi contra el Sevilla el domingo, tras una colisión con su compañero Amrabat durante su victoria en la Liga Europa contra el Utrecht. El incidente ocurrió apenas diez minutos después del inicio del partido, cuando ambos jugadores disputaron un balón suelto, provocando un fuerte choque que obligó a ambos a salir del campo.
Hablando después del partido, Pellegrini proporcionó detalles sobre la gravedad de la lesión de Isco: "Fue un partido muy accidentado. Las lesiones de Isco y Amrabat fueron increíbles. Isco necesitó siete puntos de sutura; no tiene una fractura ósea, pero no estará listo para el domingo. No creo que Amrabat lo esté tampoco."
Pellegrini también indicó que Amrabat, cedido por la Fiorentina tras un período en el Manchester United, es muy improbable que juegue contra el Sevilla a menos que haga una "muy buena recuperación en las próximas horas". El doble golpe deja al Betis sin dos centrocampistas clave para uno de sus partidos más importantes de la temporada.
- AFP
El cruel golpe de lesión de Isco tras su regreso
La lesión de Isco es particularmente cruel ya que ocurrió en su primera titularidad desde su regreso tras una significativa baja por lesión apenas tres días antes. El centrocampista español, que ha sido una fuerza creativa vital para el Betis desde su llegada, estuvo en el campo solo nueve minutos antes de que la colisión lo obligara a salir.
Informes sugieren que la lesión está en su tobillo, aunque se cree que es el tobillo opuesto al que anteriormente lo dejó fuera de juego. La imagen de Isco retorciéndose de dolor en el campo fue una gran preocupación para los aficionados del Betis, y la confirmación de Pellegrini de su ausencia será un golpe significativo antes del derbi. Recibieron otro golpe ya que Antony ha sido suspendido para el partido del domingo después de que recibiera una tarjeta roja por accidentalmente golpear a un defensor en la cara al intentar una chilena.
El Betis asegura una victoria vital en la Europa League
A pesar de las lesiones, el Real Betis logró asegurar una victoria por 2-1 sobre Utrecht. Cucho Hernández abrió el marcador en el minuto 42, y Abde Ezzalzouli duplicó la ventaja poco después del descanso en el minuto 50. Utrecht recortó distancias a través de Miguel Rodríguez en el 55, pero Betis aguantó para lograr la victoria.
Pellegrini destacó la importancia de los tres puntos, afirmando: "Fue una victoria muy importante porque nos acerca mucho más a la clasificación. Esperemos poder mantenernos entre los ocho primeros." La victoria deja al Betis en el quinto lugar en la clasificación de la Europa League con 11 puntos en cinco partidos, fortaleciendo su posición para avanzar a las etapas eliminatorias.
Pellegrini también se mostró contento con el desempeño de su equipo, señalando: "Me gustó la intensidad con la que comenzamos el partido contra un equipo que maneja bien el balón. Nos volvimos dominantes."
- AFP
¿Qué sigue para el Real Betis?
El Betis ahora centra su atención en el muy anticipado derbi sevillano contra el Sevilla el domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La ausencia de Isco y probablemente Amrabat requerirá que Pellegrini reestructure su mediocampo. Jugadores como Nelson Deossa o Pablo Fornals podrían ser llamados para llenar el vacío dejado por la ausencia de Isco.
Pellegrini reconoció la importancia del partido: "No hay duda de que es un tipo de partido diferente. Ambos equipos están perdiendo jugadores clave y sumar tres puntos más sería importante. Esperamos no decepcionar a nuestros aficionados porque sabemos lo que significan esos tres puntos para ambos lados."
El entrenador también abordó brevemente las preguntas sobre la renovación de su contrato, afirmando: "Ahora solo nos preocupa el derbi", indicando que toda la atención está en el crucial encuentro del domingo.