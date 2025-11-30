Irán confirma planes para boicotear el sorteo del Mundial 2026 por tema de visados

El portavoz de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), Amir-Mahdi Alavi, afirmó que los funcionarios enfrentaron "obstáculos de visado que van más allá de consideraciones deportivas". Estados Unidos otorgó solo cuatro visados, incluido uno para el entrenador jefe, pero notablemente negó la solicitud para el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, para la ceremonia en el Centro Kennedy el 5 de diciembre. Irán considera la decisión como una decisión política, no deportiva, y ha informado a la FIFA, instando al órgano rector a intervenir.

El incidente ha generado especulaciones de que la prohibición de viaje podría potencialmente impactar la participación de Irán en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, pero los funcionarios no han confirmado un boicot a la Copa del Mundo en esta etapa. El problema resalta las tensiones diplomáticas más amplias, ya que Estados Unidos anunció previamente posibles exenciones de visado para atletas y personal de apoyo para eventos deportivos importantes, aunque su aplicación al sorteo no estaba clara.