Irán boicotea el sorteo del Mundial 2026 en Washington debido a negativas de visas por parte de Estados Unidos
- Getty Images Sport
Razón del boicot explicada.
El portavoz de la Federación de Fútbol de Irán dijo que la delegación encontró problemas de visa e informó a la FIFA que no asistiría a la ceremonia del 5 de diciembre en el Kennedy Center, según ESPN. Teherán dijo que solo se otorgaron aprobaciones parciales y que la decisión se basó en los principios declarados de la federación.
Se esperaba que la delegación fuera encabezada por el presidente de la federación, Mehdi Taj, quien también es vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y forma parte de dos comités de la FIFA involucrados en las operaciones del Mundial.
- Getty Images News
Restricciones de viaje de la Casa Blanca
Las denegaciones de visas se producen en el contexto de la orden ejecutiva de junio de 2025 del presidente Donald Trump, que establece restricciones de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La orden incluye exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que realicen un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa Mundial, Olimpiadas u otro evento deportivo de importancia según lo determinado por el Secretario de Estado".
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó recientemente preguntas sobre el acceso a Estados Unidos para los próximos torneos. Hablando en el Congreso de la FIFA, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha asegurado a la FIFA que los visitantes internacionales, incluidos los aficionados, serán bienvenidos en la Copa Mundial de 2026. Infantino dijo que estas garantías siguieron a reuniones entre la FIFA y funcionarios estadounidenses como parte del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Copas Mundiales de la FIFA.
Infantino ha hecho comentarios similares en los últimos meses, enfatizando la continua coordinación con las agencias del gobierno estadounidense para garantizar la seguridad, los viajes y la logística de transporte para los asistentes internacionales. Human Rights Watch ha instado por separado a la FIFA a monitorear de cerca los desarrollos y estar preparada para reevaluar la planificación si es necesario.
Impacto del boicot
La decisión de Irán se produce mientras los organizadores se preparan para la Copa del Mundo más grande hasta la fecha, con 48 equipos que participarán en el torneo del 11 de junio al 19 de julio. El formato expandido aumenta el número de naciones participantes y las consideraciones logísticas involucradas para la FIFA.
- AFP
El sorteo avanza en medio de la incertidumbre.
La ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo se llevará a cabo según lo previsto el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington, D.C., determinando las asignaciones de grupos para las 48 naciones participantes. La Casa Blanca aún no ha comentado sobre el anuncio de boicot de Irán.