La derrota del Chelsea por 2-1 en casa contra el Aston Villa se vio ensombrecida por un incidente desagradable que ocurrió momentos después del pitido final. Mientras los suplentes del Villa y el personal celebraban una victoria tardía, una botella de plástico fue lanzada hacia su área de banquillos.

Los informes indican que la botella, que parecía contener agua, aterrizó cerca del banco del Villa y salpicó a jugadores y personal durante las celebraciones inmediatas posteriores al partido. El proyectil fue captado por las cámaras de CCTV dentro de Stamford Bridge, y al menos un miembro del equipo técnico del Villa indicó que creían saber la dirección desde la que había sido lanzado.

Con las emociones ya en punto álgido al final de un concurso dramático, el incidente provocó quejas de los oficiales del Villa. El Chelsea se movió rápidamente para confirmar que cooperaría en su totalidad con las autoridades de la Premier League para identificar al responsable y establecer exactamente cómo ocurrió el incidente.