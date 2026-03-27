Interés de la Bundesliga: ¿Perderá el BVB definitivamente a un gran talento este verano?

Actualmente, Wätjen está cedido por el BVB al Bochum, equipo de la segunda división. Sin embargo, en el VfL, este centrocampista solo juega como suplente; el entrenador Uwe Rösler confía más bien en los dos jugadores de la cantera, Mats Pannewig y Cajetan Lenz.

Según informaciones delWAZ, se está debatiendo si en verano podría producirse una nueva cesión o incluso un traspaso definitivo a otro club. Varios equipos de la Bundesliga, cuyos nombres no se han revelado, habrían mostrado interés, aunque tampoco se descarta que Wätjen pase una temporada más en el VfL Bochum.

En el BVB, Wätjen tendrá pocas perspectivas de disfrutar de minutos suficientes, al menos a corto y medio plazo. Para la próxima temporada, el equipo ya cuenta con cuatro opciones de primer nivel en su posición: Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham y Carney Chukwuemeka; además, al Dortmund le gustaría fichar a otro mediocentro defensivo.