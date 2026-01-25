Getty
¡Intercambio de camiseta de Lionel Messi deja a un rival en lágrimas después del primer partido en 2026! El delantero de Alianza Lima, Alan Cantero, se emociona después de conseguir la camiseta número 10 del astro de Inter Miami
Derrota sorpresiva para el Inter Miami en su primer partido de 2026
Inter Miami, tras su histórica victoria en la MLS Cup en 2025, se está preparando para una nueva campaña en América del Norte. Competirán en múltiples frentes, y aún se sugiere que podrían obtener una invitación especial para la Copa Libertadores.
Por ahora, el equipo de Javier Mascherano -que ha perdido a los exestrellas del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba por retiro- está recuperando la forma física y la agudeza de cara a su regreso a la acción competitiva.
Sufrieron una sorprendente derrota 3-0 en su primer partido del año nuevo, con las Garzas luciendo bastante oxidadas contra la oposición peruana. La presencia de Lionel Messi fue, sin embargo, cálidamente acogida por los locales en la multitud y los jugadores en el campo.
El intercambio de camiseta con Messi dejó a Cantero en lágrimas.
Alan Cantero se aseguró de llevarse la camiseta de Messi y se emocionó al hablar de ese intercambio con Latina Deportes al final del partido. Dijo: “Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde que era niño para estar donde estoy hoy; me inspiró. Así que, para mí, es un honor pedirle su camiseta. Estoy muy emocionado, para ser honesto. Va a ir en un marco en casa.”
Agregó, mientras las lágrimas fluían: “Cuando el partido terminó, lo saludé; es algo que he estado anhelando. Siento una inmensa felicidad de haber podido saludarlo. Es un honor haber compartido el mismo campo con él hoy. Puedes ver su humildad y lo dispuesto que está a ayudar a todos los niños. Estoy cumpliendo un sueño.”
Los oponentes ven la camiseta de Messi como un 'trofeo'
Lionel Messi siempre está feliz de entregar su camiseta, y aquellos lo suficientemente afortunados para ganar esa lotería consideran su camiseta como una especie de "trofeo". Santiago Sosa, quien se alineó contra el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones para el Atlanta United en septiembre de 2023, le contó a ESPN sobre el intercambio de camisetas con un GOAT: “[Los jugadores] generalmente usan dos camisetas durante un partido, una en el primer tiempo y otra en el segundo. Así que le di la mía, y él me envió una que había usado [en la primera mitad]. Enfrentarlo es un gran recuerdo que siempre quedará conmigo. Tener la camiseta es algo bonito no solo para mí, sino también para mi familia. Es un trofeo, de cierta manera.”
Continuó diciendo sobre la camiseta de Messi: “¡Cuando la agarré, olía a perfume!”
En febrero de 2025, tras un enfrentamiento de la CONCACAF Champions Cup entre el Inter Miami y el Sporting KC, se reveló que el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nara había pedido la camiseta de Messi.
La leyenda argentina registró su primer gol competitivo de 2025 en ese partido, que se jugó en condiciones climáticas heladas, y Nara recibió su regalo en el vestuario después del partido, para evitar cualquier controversia en el campo.
- Getty
Champions Tour: Partidos del Inter Miami en Sudamérica
Inter Miami se desarmó contra Alianza Lima después de conceder dos veces al delantero de 42 años Paolo Guerrero en un lapso de seis minutos en la primera mitad. Luis Ramos agregó un tercero en el minuto 72, con Messi y Luis Suárez - que ambos han comprometido nuevos contratos en el sur de Florida - sin poder marcar en el último tercio.
Habrá oportunidades para que más estrellas ansiosas por camisetas acuerden intercambios con Messi en las próximas semanas, con Inter Miami - que se está preparando para mudarse a un nuevo hogar en Freedom Park - realizando una gira de cuatro partidos por Sudamérica.
Se enfrentarán a Atlético Nacional en Colombia el 31 de enero, al Barcelona de Guayaquil de Ecuador el 7 de febrero, antes de dirigirse a Puerto Rico para un choque con los campeones de la Serie A de Ecuador, Independiente del Valle, el 13 de febrero.
