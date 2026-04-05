El Domingo de Pascua, toda la atención se centra en el Inter-Roma, uno de los dos grandes partidos de la 31.ª jornada de la liga, junto con el partido aplazado de mañana por la noche entre el Nápoles y el Milan. En el centro de la defensa nerazzurra, Cristian Chivu vuelve a confirmar a Alessandro Bastoni, y en el momento del anuncio de las alineaciones, el central del Inter provoca un gran estruendo entre los aficionados presentes en San Siro, una clara muestra de solidaridad hacia el defensa nacido en 1999, que está atravesando un momento complicado y que en los últimos días también ha sido objeto de polémica por sus actuaciones con la selección nacional. Luego, cuando Chivu lo sustituyó en el minuto 58, con el 4-1 a favor de los nerazzurri, dando entrada a Darmian, se produjo una ovación de pie por parte de San Siro, con los aficionados entonando el cántico «Alessandro Bastoni, olé».