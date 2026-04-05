El Domingo de Pascua, toda la atención se centra en el Inter-Roma, uno de los dos grandes partidos de la 31.ª jornada de la liga, junto con el partido aplazado de mañana por la noche entre el Nápoles y el Milan. En el centro de la defensa nerazzurra, Cristian Chivu vuelve a confirmar a Alessandro Bastoni, y en el momento del anuncio de las alineaciones, el central del Inter provoca un gran estruendo entre los aficionados presentes en San Siro, una clara muestra de solidaridad hacia el defensa nacido en 1999, que está atravesando un momento complicado y que en los últimos días también ha sido objeto de polémica por sus actuaciones con la selección nacional. Luego, cuando Chivu lo sustituyó en el minuto 58, con el 4-1 a favor de los nerazzurri, dando entrada a Darmian, se produjo una ovación de pie por parte de San Siro, con los aficionados entonando el cántico «Alessandro Bastoni, olé».
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Inter-Roma: ovación para Bastoni al ser sustituido
EL APOYO DE LOS AFICIONADOS
Ya en los últimos días, los aficionados nerazzurri habían mostrado su apoyo al jugador; algunos de ellos, en vísperas del partido contra la Roma, se desplazaron a Appiano Gentile y, a la entrada del centro de entrenamiento del Inter, desplegaron una pancarta con un mensaje dirigido a Bastoni: «Cabeza alta y sin miedo a nada, tienes a tu gente a tu lado». Una muestra de cariño que llega directamente de la antigua Curva Nord nerazzurra, hoy Segundo Anillo Verde. Una señal de que, a pesar de los numerosos silbidos recibidos por el defensa en las últimas semanas tras el episodio con Kalulu en el partido contra la Juventus, y tras la expulsión en el último partido disputado con Italia que le costó a la Azzurri la clasificación para el Mundial, los aficionados del Inter siguen siempre al lado de uno de los jugadores más queridos del equipo.
BASTONI Y EL MERCADO: EL BARCELONA INTENSIFICA LA PRESIÓN
A pesar, además, de la continua presión del Barcelona sobre Bastoni. Los catalanes lo han identificado como objetivo principal para reforzar la defensa, donde se producirán varios cambios; el jugador nacido en 1999 gusta tanto al director deportivo Deco como al entrenador Flick, sobre todo por su capacidad para construir el juego desde atrás. Por el momento aún no ha habido contactos directos entre los dos clubes; el Barça está negociando con el entorno del jugador y ya ha constatado la disposición del joven a probar suerte en España; su valor de mercado, a día de hoy, ronda los 60 millones de euros.