Yanis Massolin deja el Inter y se marcha cedido con opción de compra al Cagliari. Este es el comunicado del club: ""FC Internazionale Milano comunica el traspaso de Yanis Massolin al Cagliari. El centrocampista de la generación de 2002 se marcha a título temporal con opción y contraopción".
Modena FC
Traducido por
Inter, oficial: Yanis Massolin cedido en calidad de préstamo al Cagliari
Las cifras de la opción de compra
El Cagliari el próximo verano puede ejercer la opción de compra del exjugador del Modena invirtiendo 7 millones, mientras que en Viale della Liberazione podrán ejercer la contraopción de recompra pagando 8,5 millones de euros.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias