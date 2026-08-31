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Inter, oficial: Yanis Massolin cedido en calidad de préstamo al Cagliari

Inter Milán
Fichajes
Cagliari
Y. Massolin

Yanis Massolin deja el Inter y se marcha cedido con opción de compra al Cagliari. Este es el comunicado del club: ""FC Internazionale Milano comunica el traspaso de Yanis Massolin al Cagliari. El centrocampista de la generación de 2002 se marcha a título temporal con opción y contraopción".


  • Las cifras de la opción de compra

    El Cagliari el próximo verano puede ejercer la opción de compra del exjugador del Modena invirtiendo 7 millones, mientras que en Viale della Liberazione podrán ejercer la contraopción de recompra pagando 8,5 millones de euros.

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