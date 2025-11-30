Inter Miami vs NYCFC calificaciones de jugadores: Lionel Messi marcha hacia su primera MLS Cup mientras Tadeo Allende se roba el espectáculo con un hat-trick en la goleada

No fue la actuación más prolífica de Messi, pero no tenía por qué serlo. Sus compañeros hicieron el trabajo pesado, especialmente Allende, quien igualó el récord de goles en la postemporada de la MLS con un hat-trick.

NYCFC abrió el partido en el Chase Stadium como lo han hecho durante toda la postemporada: compacto, quitando espacio y buscando el contraataque. Funcionó durante los primeros 10 minutos, antes de que el ataque de los Herons finalmente se encendiera. Messi creó una oportunidad clara desde una jugada a balón parado, encontrando a Jordi Alba en el segundo palo, solo para que el portero del USMNT, Matt Freese, bloqueara el cabezazo. Cuatro minutos después, llegó el avance.

Allende recibió un pase perfectamente ponderado en el área y no falló con un remate diagonal para poner a Miami 1-0. Ocho minutos después, volvió a estar presente. Alba vio a Allende cargando hacia la portería desde 25 yardas y lanzó un balón largo precioso por encima, que el delantero cabeceó a casa. Inter Miami parecía estar en control, pero NYCFC respondió en el minuto 37, cuando una defensa laxa permitió a Justin Haak cabecear un gol desde un tiro libre.

Miami se volvió implacable después del descanso. Mateo Silvetti finalmente cobró vida tras un primer tiempo tranquilo, definiendo fríamente tras una asistencia de Messi, la única contribución de gol de la noche del ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Alba siguió con un increíble pase de tacón para asistir a Telasco Segovia, y Allende añadió su tercero para restaurar la ventaja de cuatro goles de Miami y poner el juego fuera de alcance.

La victoria asegura que Inter Miami será el anfitrión de la MLS Cup, superando tanto a los Vancouver Whitecaps como a San Diego FC en puntos totales (65).

GOAL califica a los jugadores de Inter Miami desde el Chase Stadium....

