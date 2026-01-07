Getty Images Sport
Inter Miami trabaja para asegurar a Tadeo Allende de forma permanente y explora la opción de Micael desde Palmeiras
Allende regresa a Miami
Inter Miami está cerca de cerrar el fichaje definitivo de Tadeo Allende procedente del Celta de Vigo, según informó The Athletic. La operación permitiría que el extremo argentino continúe en el sur de Florida sin ocupar una plaza de Jugador Designado, lo que le daría al club mayor margen de maniobra financiera de cara a la temporada 2026.
Héroe de la MLS Cup
Allende fue una de las grandes figuras en el camino de Miami hacia el título, al establecer un récord de la MLS por goles en una sola postemporada mientras el club conquistaba la MLS Cup. A lo largo de la temporada pasada, en todas las competiciones, el extremo de 26 años marcó 24 goles, consolidándose como una pieza clave del ataque junto a Lionel Messi.
La flexibilidad de Jugador Designado permanece
La directiva de Miami se encuentra en pleno proceso de reestructuración de la plantilla tras el campeonato de 2025. Las retiradas de Sergio Busquets y Jordi Alba liberaron dos plazas de Jugador Designado, una de las cuales apunta a ser ocupada por Rodrigo De Paul. Al no estar previsto que Allende utilice el cupo restante, el club conservaría la posibilidad de concretar otro fichaje de peso durante la ventana invernal.
¿Otros fichajes en camino?
Inter Miami también está cerca de concretar la llegada del defensor brasileño Micael, quien estaría listo para dejar el Palmeiras y continuar su carrera en la Major League Soccer. De acuerdo con UOL y GE Globo, las negociaciones entre ambos clubes están muy avanzadas y el acuerdo se perfila como un préstamo por un año con opción de compra. Palmeiras, dueño de los derechos del jugador, ya dio el visto bueno a la estructura de la operación.
En caso de que el préstamo resulte satisfactorio, Inter Miami tendría la posibilidad de hacer definitiva la transferencia. Según los reportes, la cláusula de compra estaría fijada en 6 millones de dólares, una cifra que permitiría al club asegurar la continuidad de Micael más allá de la temporada actual si cumple con las expectativas.
