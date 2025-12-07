Getty Images Sport
Inter Miami prepara el reemplazo de Jordi Alba tras su retiro tras la gloria de la MLS Cup
Jordi Alba se retira y el Inter Miami apunta a fichar a Reguilón
Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup el sábado, en un partido que también marcó la despedida de Jordi Alba, quien ha decidido retirarse tras el encuentro de gala. La exestrella del Barcelona fue pieza clave en el ascenso del club junto a Lionel Messi y Sergio Busquets, pero el lateral de 34 años ha decidido “agitar la bandera blanca”, poniendo fin a una carrera ilustre tras un último esfuerzo por conquistar un título. Con su partida, el club ha acelerado los planes para encontrar un reemplazo, identificando a Sergio Reguilón como su primera opción, según MARCA.
El informe indica que el fichaje es prácticamente un “acuerdo cerrado”, y el Inter Miami estaría listo para anunciarlo pronto. Reguilón ha sido visto en Miami en los últimos días, reforzando la idea de que la transferencia es inminente y que el español se unirá al equipo a comienzos de la temporada 2026 de la MLS. El exdefensor del Tottenham lleva seis meses sin club, por lo que esta oportunidad llega en el momento justo.
Reguilón disputó su último partido competitivo en mayo de 2025, jugando 74 minutos con el Tottenham frente al Aston Villa antes de ser liberado en verano. Desde entonces, ha entrenado de forma individual para mantenerse en forma y prepararse para su regreso al fútbol profesional en enero. Inter Miami considera que su experiencia en Europa encaja a la perfección para suceder a Alba en un equipo construido sobre liderazgo de alto perfil y un estilo de juego basado en la posesión.
Reguilón se une a la reconstrucción moderna del Inter Miami
La retirada de Jordi Alba marca un punto de inflexión crucial para el Inter Miami, que construía gran parte de su amplitud ofensiva alrededor del veterano lateral izquierdo. Su partida deja un vacío significativo, tanto en lo táctico como en lo cultural, pues formaba parte del célebre cuarteto de la era dorada del Barcelona. Sustituir esa influencia requiere un jugador capaz de aportar de inmediato, lo que explica la prisa del club por asegurar a Reguilón antes del inicio de la pretemporada.
La incorporación de Reguilón refuerza la estrategia del Inter Miami de combinar el talento de superestrellas con profesionales experimentados capaces de adaptarse rápidamente a las exigencias de la MLS. El movimiento también refleja un compromiso más amplio del club con una evolución a largo plazo de la plantilla, en lugar de depender únicamente de nombres consagrados y en la recta final de sus carreras. Con la retirada de Alba y Sergio Busquets, y Messi y Luis Suárez entrando en sus últimos años, el Inter Miami muestra su intención de planificar con anticipación en lugar de reaccionar tarde.
Reguilón no ha jugado profesionalmente en siete meses
La carrera de Reguilón lo ha llevado por varios clubes importantes, comenzando en el Real Madrid antes de un préstamo al Sevilla. En 2020, el Tottenham lo fichó de manera permanente, pero los constantes cambios de entrenador y las necesidades tácticas cambiantes limitaron su protagonismo, llevándolo a dejar el club en 2025 tras períodos de préstamo en el Atlético de Madrid, Brentford y Manchester United. A pesar de su ausencia del fútbol competitivo en los últimos meses, su historial y perfil atlético siguen despertando interés.
Sus seis meses como agente libre generaron dudas sobre su estado físico, aunque fuentes aseguran que ha estado “entrenando intensamente” de manera independiente para mantenerse preparado. Inter Miami reconoce que podría necesitar tiempo para recuperar su forma óptima, pero considera que su potencial compensa cualquier limitación temporal. El club valora especialmente su capacidad para rendir tanto en defensa como en la transición al ataque, habilidades esenciales para un equipo que basa gran parte de su juego en la construcción por las bandas.
Inter Miami anunciará pronto el fichaje de Reguilón
Inter Miami despidió a Alba y Busquets de la mejor manera posible, al ganar la MLS Cup el sábado ante los Vancouver Whitecaps. Si se confirma la contratación de Reguilón, el español se unirá al equipo a principios de febrero y comenzará a prepararse para ganarse un lugar en el once titular de cara a la temporada 2026. Posteriormente, el club deberá abordar preguntas más amplias sobre futuras incorporaciones y la mejor manera de evolucionar el equipo a medida que sus veteranos clave se acercan al final de su etapa de máximo rendimiento.
