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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter Miami oficializa el fichaje de Casemiro

Inter Miami CF
Fichajes
Carlos Henrique Casemiro

El brasileño jugará en la MLS

Según Fabrizio Romano, el Inter de Miami ha cerrado el fichaje de Casemiro. Hay acuerdo verbal con todas las partes y están listos los trámites formales; solo falta firmar y anunciarlo. El brasileño jugará en la MLS junto a Messi.


  • Casemiro, centrocampista brasileño nacido en 1992, ha jugado las últimas tres temporadas con el Manchester United, donde ha terminado su contrato. Destaca su etapa en el Real Madrid (2015-2022), con 5 Ligas de Campeones y 3 Ligas españolas.

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