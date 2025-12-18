Luis Suarez GFXGOAL
Inter Miami y Luis Suárez: un nuevo contrato que depende del rol del uruguayo

Luis Suárez aún puede aportar a Inter Miami, pero su continuidad solo se justifica si acepta un rol reducido dentro del proyecto del club.

Inter Miami había anotado. Y Luis Suárez no parecía muy contento.

El momento llegó a los 10 minutos del decisivo partido 3 de la primera ronda de playoffs contra Nashville SC. La jugada fluyó de principio a fin gracias a Lionel Messi, con algunos pases rápidos y precisos en el medio. Terminó con Messi cabeceando un balón perfecto del joven Mateo Silvetti. Messi celebró. Todo el equipo celebró.

Pero la cámara enfocó a Suárez, sentado en las gradas con una bebida en la mano, visiblemente molesto. Estaba en el banquillo mientras Miami alcanzaba su mejor momento en el partido.

Las Garzas ganaron 4-0 ese día y continuaron con tres victorias consecutivas para conquistar la primera MLS Cup en la historia del club. Suárez apenas jugó 21 minutos durante esa racha, relegado al banco mientras su equipo dominaba el resto de la liga.

En ese contexto, resulta curioso que Suárez haya firmado un nuevo contrato con el club. El veterano delantero cumplirá 39 años en enero, no percibió un salario elevado durante los primeros dos años de su contrato y es poco probable que reciba un sueldo generoso hasta la temporada 2026. Suárez llegó a Florida principalmente para jugar junto a amigos cercanos —dos de los cuales, Jordi Alba y Sergio Busquets, ya se han marchado—, y el ataque de Miami funcionaba con mayor fluidez cuando él estaba en el banquillo.

Por ello, su extensión de contrato por un año, anunciada oficialmente el miércoles por la tarde, solo tiene sentido si tanto Suárez como el club aceptan que ya no es un titular indiscutible.

  • luis suarez(C)Getty Images

    Un nuevo acuerdo inesperado

    En realidad, el contrato de un año de Suárez resulta sorprendente. El uruguayo sigue siendo, sin duda, uno de los mejores delanteros de su generación. Solo cuatro jugadores activos superan sus cifras de contribuciones de gol en todas las competiciones. Ha marcado y asistido en todos los clubes por los que ha pasado, sin importar la liga, el nivel o el sistema táctico. Ni su currículum ni su rendimiento visual pueden cuestionarse de manera razonable.

    Sin embargo, hay pocas dudas de que su potencia ha disminuido en los últimos 12 meses, y tal vez incluso desde antes. Suárez sigue siendo un jugador de gran esfuerzo, dispuesto a correr y a entregarse por su equipo. Pero sus piernas han empezado a pasar factura. Él mismo ha admitido que necesita inyecciones para poder jugar, y cada partido que disputa sigue dañando sus rodillas.

    “Por dentro, tengo desgaste de cartílago, y eso golpea el hueso. Los días previos a cada partido tomo tres pastillas, y horas antes de jugar me pongo una inyección. Si no, no puedo jugar”, confesó en 2023.

    Después de pasar tiempo en el banquillo, a Suárez se le presentó una oportunidad perfectamente razonable para dar un paso al costado. La narrativa parecía casi escrita sola. Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de sus amigos más cercanos y razones clave para su llegada a la MLS, ya se habían retirado. Sus números habían caído significativamente —más sobre eso más adelante— y, lo más importante, estaba sin contrato y sin pretendientes evidentes. Todo indicaba que era el momento ideal para el retiro.

  • FBL-MLS-MEX-LEAGUES-MIAMI-ORLANDOAFP

    'Sal por la puerta principal'

    Sin embargo, Suárez ha dejado claro que no tiene intención de alejarse del fútbol. Miami, por su parte, también ha sido explícito: todas sus estrellas podrán —y, de hecho, se les animará— a firmar nuevos contratos si así lo desean.

    “Luis merece decidir su futuro, salir por la puerta grande y ser celebrado como corresponde por el club. Y si decide quedarse un año más, sería fantástico. Me encantaría que Suárez siguiera. Por supuesto, entonces las conversaciones serían sobre cómo quedarse, incluyendo al [entrenador Javier] Mascherano y a Luis, pero la decisión final es suya”, dijo el propietario Jorge Mas antes de la final de la MLS Cup.

    Esa, al menos, es la lógica detrás de la extensión. Suárez ha ganado el derecho de retirarse en sus propios términos, y Miami no está obligado a gastar dinero de Jugador Franquicia para retenerlo. A cambio, el club mantiene a un ícono dentro del vestuario a un costo mínimo. Aunque los términos del acuerdo no se han hecho públicos —los contratos suelen anunciarse al inicio de la temporada regular—, no hay indicios de que el salario de Suárez limite la flexibilidad del club en otras operaciones. Por ejemplo, Miami lidera la carrera para fichar al Guardameta del Año 2025, Dayne St. Clair.

    Además, su continuidad probablemente mantiene contento a Lionel Messi. El dúo sigue siendo cercano, y aunque la llegada de Rodrigo De Paul el verano pasado ofreció al argentino otro compañero, la dinámica del vestuario sigue siendo clave. Suárez sigue siendo una pieza central en ese equilibrio, y su permanencia tiene sentido, especialmente si las condiciones financieras son favorables.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    ¿Está Inter Miami mejor sin él?

    Pero también hay que analizar el fútbol en sí. Lo primero que hay que reconocer es que Suárez no es un peso negativo para el equipo a lo largo de una temporada regular. Con él en el plantel semana tras semana, Miami terminó tercero en la Conferencia Este y estuvo a un punto de ganar el Supporters’ Shield en dos ocasiones consecutivas.

    Aun así, incluirlo en el once titular expone ciertas debilidades que los rivales han sabido aprovechar rápidamente. Por mucho que lo intente —y merece crédito por su entrega y disposición a correr—, el uruguayo ya no puede presionar ni ayudar en defensa al nivel que exige el juego moderno. El resultado es un ataque con poca resistencia defensiva, que deja a Miami demasiado expuesto.

    Messi no defiende; en esta etapa de su carrera, simplemente no puede ser un jugador de ida y vuelta. Suárez, por su parte, tiene dificultades para seguir el ritmo del partido. Con mínima presión sobre el balón y un mediocampo ya desequilibrado, Miami queda vulnerable. En efecto, cuando Suárez comienza, el equipo opera prácticamente con un hombre menos en defensa.

    Durante la temporada regular, cuando se puede gestionar la energía, ese intercambio es tolerable. Pero en los playoffs, cuando los rivales exigen al máximo, se convierte en un problema crítico, uno que Atlanta United explotó para eliminar a Miami en 2024.

    Esas deficiencias serían perdonables si Suárez aún rindiera al máximo en ataque. En 2024, lo hizo. Anotó 21 goles y repartió 10 asistencias en 32 partidos, convirtiéndose en una auténtica segunda amenaza ofensiva. A sus 38 años, seguía estando entre los delanteros élite de la liga. Cuando Messi se perdió tiempo por lesión, Suárez lideró la delantera con seguridad.

    En 2025, sin embargo, su puntería lo abandonó. Marcó solo 10 goles en la temporada regular y no anotó en los playoffs. Las oportunidades existían, pero su tasa de conversión cayó del 26 % al 13 %. Continuó contribuyendo creativamente —con 11 asistencias, la quinta cifra más alta de la MLS—, pero los goles se esfumaron.

    Más allá de los números, los resultados hablan por sí mismos. Cuando Suárez fue suspendido en los playoffs, Miami recurrió al mediocampista argentino de 19 años, Mateo Silvetti. Con la mitad de la edad de Suárez, simplemente puede correr más. Miami ganó los cuatro partidos restantes y solo concedió dos goles.

  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    Lo que aún puede aportar

    Entonces, ¿qué tiene de atractivo Suárez en este contexto? Si ya no es una opción titular, si Miami funciona mejor sin él, y si sus números de gol han caído, ¿qué puede aportar realmente?

    Hay varias posibilidades. La primera es que su mala temporada pasada haya sido solo un bache. Suárez siguió entrando en buenas posiciones y recibiendo el balón en las áreas correctas, pero el instinto goleador lo eludió. Existe la posibilidad de que recupere esa puntería y vuelva a marcar entre 15 y 20 goles. Ese rendimiento sería suficiente para justificar su inclusión en el equipo y demostrar que aún puede rendir. El propio Suárez ha dejado claro que quiere aprovechar cada oportunidad:

    “Esa es la decisión del entrenador, y tengo que aceptarla sin problema y tratar de mejorar para jugar más minutos. Además, hay que aplaudir y valorar lo bien que está jugando el equipo, y cuando un grupo tiene tanta dinámica, debemos celebrarlo juntos”, declaró al Miami Herald.

    También hay otra opción, menos favorable para él, pero muy valiosa para Miami: por su trayectoria, Suárez sería, sin duda, el mejor delantero suplente que la MLS puede ofrecer. El club jugará en la MLS, la Leagues Cup, la CONCACAF Champions Cup y, por supuesto, los playoffs de la MLS. Necesitará un delantero de recambio confiable, ya sea para entrar en los últimos 20 minutos de un partido o como titular rotativo. En ese rol, Suárez sigue siendo una opción más que respetable.

  • suarez(C)Getty Images

    El incómodo ocaso de un grande

    Sin embargo, hay algo innegablemente triste en todo esto. Suárez es un grande del juego. Un jugador de su calibre debería estar marcando goles, ganando trofeos y comenzando partidos. Es fácil romantizar el fútbol, y en un mundo ideal, Suárez habría salido en la cima, con un poco más en el tanque. Podría haber dejado Miami en 2024. Podría, tal vez, haber colgado sus botas antes de mudarse al sur de Florida. Este es un calibre de futbolista que no debería conformarse.

    Y, sin embargo, conformarse parece ser la realidad. En esta etapa de su carrera, Suárez activa y perjudica a Miami cuando inicia, mientras gana relativamente poco por pasar largos periodos en el banco. Si Javier Mascherano mantiene su aplomo y dirige este equipo sin sentimentalismo, entonces Suárez simplemente no debería estar en el once titular.

    Hay evidencia que sugiere que ambas partes entienden eso. Suárez admitió que no disfrutaba viendo desde el banco, pero aceptó que estar fuera durante las últimas rondas de la carrera de playoff de Miami era por el bien del equipo. Aunque desde entonces ha insistido en que planea luchar por un puesto en el once inicial, Suárez no es ingenuo. Entiende las realidades del juego moderno. Mascherano, también, ha elogiado al uruguayo por aceptar su papel reducido.

    Quizás lo más importante, cuando Miami venció a Vancouver para levantar la MLS Cup, Suárez estaba allí en el campo, con gorra, trofeo en mano, sonriendo. Era una imagen adecuada: una leyenda del fútbol recogiendo otra medalla. Suárez jugó su papel en esa carrera. Pero si Miami quiere hacerlo de nuevo, su papel tendrá que reducirse aún más.

