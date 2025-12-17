Inter Miami asegura a Luis Suárez con un nuevo contrato hasta la temporada 2026 de la MLS

Desde su llegada de Europa, Suárez ha sido un miembro clave del ataque del Inter Miami, anotando 30 goles y 19 asistencias en 55 apariciones en la liga desde 2024.

Durante la temporada 2024, anotó 25 goles en todas las competiciones mientras el club ganó su primer Supporters’ Shield y estableció un récord de puntos en una sola temporada de la MLS. En el juego de liga, Suárez anotó 20 goles en la temporada regular, empatando con su compañero Lionel Messi como el segundo máximo goleador en la MLS, y añadió nueve asistencias. Hizo 37 apariciones en todas las competiciones en 2024, incluidas 27 en la temporada regular.

Suárez mostró cierto declive en 2025, pero demostró su impacto como facilitador con 10 asistencias. Principalmente estuvo en el banquillo durante la postemporada, lo que generó preguntas sobre cuál será su papel la próxima temporada.