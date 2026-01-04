Inter Miami ficha al Portero del Año 2025 y un compatriota argentino para Lionel Messi

El veterano portero Óscar Ustari pasó gran parte de la última temporada como titular bajo los palos, respaldado por Javier Mascherano, mientras que Rocco Ríos Novo completó la última línea defensiva del Inter Miami en la victoria sobre los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup.

Con el objetivo de reforzar una zona clave del campo, el club ha incorporado a Dayne St. Clair, quien llamó la atención durante su paso por Minnesota United. Inter Miami confía en que aporta “experiencia de primer nivel y calidad probada”.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, los Herons indicaron: “St. Clair, de 28 años, se une al Inter Miami tras una destacada temporada con Minnesota United, donde fue nombrado Portero del Año 2025 y lideró a los Loons a su segunda semifinal consecutiva de la Conferencia Oeste (2024, 2025). Dos veces All-Star de la MLS (2022, 2025) y MVP del All-Star 2022, St. Clair ha mantenido un rendimiento constante a nivel élite, aportando experiencia valiosa y un pedigrí ganador”.