Inter Miami confirm Lionel Messi injury, postpone Puerto Rico match vs. Independiente del Valle

Lionel Messi no entrenó con el Inter Miami tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierdo durante el partido contra el Barcelona SC en Ecuador. El club confirmó el informe médico y anunció el aplazamiento del partido amistoso de pretemporada contra el Independiente del Valle en Puerto Rico. Más tarde, el capitán se dirigió a los aficionados y se disculpó por el cambio de planes.

    Aplazado el partido amistoso de Puerto Rico

    El Inter Miami anunció que su partido amistoso de pretemporada en Puerto Rico se ha reprogramado para el jueves 26 de febrero, después de que inicialmente estuviera previsto para el viernes 13 de febrero. El cambio se produce tras una actualización médica sobre Messi.

    Messi diagnosticado con una distensión en el tendón de la corva izquierdo

    Según un comunicado oficial emitido por el club y Baptist Health, Messi no participó en el entrenamiento del miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el tendón de la corva izquierdo. La lesión se produjo durante el reciente partido del Inter Miami contra el Barcelona SC en Ecuador y ha persistido desde entonces. Las pruebas médicas adicionales confirmaron el diagnóstico, y su regreso al entrenamiento completo dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días.

    Messi envía un mensaje a los aficionados

    Más tarde, Messi se dirigió directamente a los aficionados a través de un vídeo compartido en sus historias de Instagram, en el que pedía disculpas a los seguidores de Puerto Rico.

    «Hola a todos, quiero enviar mis saludos al pueblo de Puerto Rico, a aquellos que iban a asistir al entrenamiento y al partido», dijo Messi. «En el último partido en Ecuador, terminé con algunas molestias y tuve que salir antes de tiempo. Por eso, junto con los organizadores y el club, decidimos suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, para que podamos vernos pronto y visitaros».

    A continuación, agradeció a los aficionados su comprensión.

    «Agradezco sinceramente vuestro apoyo y cariño», dijo. «Sé que ya se habían vendido las entradas y que todo estaba organizado, así que espero que podamos hacerlo realidad pronto. Un fuerte abrazo a todos».

    ¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?

    Los Herons debutarán en la temporada el 21 de febrero contra el LAFC, donde comenzarán a defender su título en una nueva era con nuevas estrellas como German Berterame en el equipo.

