Inter Miami confirm Lionel Messi injury, postpone Puerto Rico match vs. Independiente del Valle

Más tarde, Messi se dirigió directamente a los aficionados a través de un vídeo compartido en sus historias de Instagram, en el que pedía disculpas a los seguidores de Puerto Rico.

«Hola a todos, quiero enviar mis saludos al pueblo de Puerto Rico, a aquellos que iban a asistir al entrenamiento y al partido», dijo Messi. «En el último partido en Ecuador, terminé con algunas molestias y tuve que salir antes de tiempo. Por eso, junto con los organizadores y el club, decidimos suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, para que podamos vernos pronto y visitaros».

A continuación, agradeció a los aficionados su comprensión.

«Agradezco sinceramente vuestro apoyo y cariño», dijo. «Sé que ya se habían vendido las entradas y que todo estaba organizado, así que espero que podamos hacerlo realidad pronto. Un fuerte abrazo a todos».