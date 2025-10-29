Getty Images Sport
Inter llama a un psicólogo para ayudar a Josep Martínez y le da al portero una semana libre para ayudarlo a lidiar con el angustioso accidente automovilístico que resultó en la muerte de un anciano
Inter ofrece apoyo total al luchador Martínez
El trágico incidente ocurrió el martes por la mañana cerca de la base de entrenamiento del Inter en Fenegro, cuando el coche de Martinez atropelló a un anciano que cruzaba la carretera en silla de ruedas. El español, según se informa, hizo todo lo posible para ayudar a la víctima, que luego fue identificada como Paolo Saibene, hasta que llegaron los servicios de emergencia. Un helicóptero de emergencia fue llamado a la escena, pero el hombre de 81 años fue declarado muerto más tarde en el hospital.
El club de la Serie A reconoció rápidamente la gravedad de la situación y actuó rápidamente para apoyar a un Martinez visiblemente afectado. Para cuando Martinez llegó a casa el lunes por la noche, un psicólogo ya lo estaba esperando para brindar apoyo en la superación del trauma emocional, habiendo sido llamado por el club de Milán. Según La Gazzetta dello Sport, compañeros de equipo y personal han mantenido un contacto constante, y el Inter le dio al portero la semana libre para recuperarse del trágico incidente.
Inter cancela la rueda de prensa y contacta a la familia de la víctima
El incidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana del lunes, lo que llevó al Inter a cancelar la rueda de prensa programada del entrenador Cristian Chivu antes del partido contra la Fiorentina, y se informó que la moral era baja durante el entrenamiento, con los pensamientos de los jugadores y el cuerpo técnico con la víctima y el portero español.
Se espera que los directivos del club también se pongan en contacto con la familia de Saibene para ofrecerles sus condolencias y apoyo. Mientras tanto, Martínez se sometió a pruebas rutinarias de drogas y alcohol en el hospital de Saronno, con funcionarios del club presentes para asistirle. Las autoridades de Como todavía están revisando el accidente, y se espera un informe completo de los expertos en reconstrucción más adelante esta semana.
Martínez se adapta en el Inter
Esta temporada había comenzado bien para Martínez. Nacido en Las Palmas, Martínez se formó en la academia La Masia de Barcelona antes de unirse al RB Leipzig en 2020. Después de dos años en Alemania, se trasladó a Génova y más tarde firmó con los gigantes italianos en el verano de 2024. El español estaba comenzando a asentarse y ganar confianza, obteniendo titularidades consecutivas contra Sassuolo y Cagliari mientras trabajaba para demostrarse como una opción confiable detrás del veterano portero Yann Sommer.
Martínez, angustiado, se aleja de las redes sociales
Martinez no volverá a los entrenamientos hasta la próxima semana mientras continúa recuperándose del choque emocional. El portero ha estado en contacto con sus compañeros, el entrenador Chivu y los directivos del club, quienes se han comunicado para ver cómo está y ofrecerle apoyo. El joven de 27 años también se ha alejado de las redes sociales, desactivando su cuenta de Instagram para evitar abusos en línea. Mientras tanto, el Inter, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la Serie A, está haciendo su mejor esfuerzo para proteger a Martinez mientras se concentra en superar una de las semanas más difíciles de su carrera.
