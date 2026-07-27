El Inter ya ha decidido: en defensa, el primer fichaje será el que llevará, salvo cambio de planes, a John Stones a vestir como agente libre la camiseta del Inter. Por la noche llegó el visto bueno para un contrato de dos años con una opción de 4 millones por temporada para el inglés, ex del Manchester City, y por el que desde Viale della Liberazione no habrá desembolso económico por el traspaso.





El presupuesto, por tanto, sigue intacto y, en este sentido, se siguen registrando movimientos en torno al nombre de Curtis Jones, una vía que ha permanecido en un segundo plano, pero que sigue increíblemente viva.



