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Emanuele Tramacere

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Inter, la vía Curtis Jones sigue abierta

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El centrocampista del Liverpool sigue siendo una opción caliente para el Inter

El Inter ya ha decidido: en defensa, el primer fichaje será el que llevará, salvo cambio de planes, a John Stones a vestir como agente libre la camiseta del Inter. Por la noche llegó el visto bueno para un contrato de dos años con una opción de 4 millones por temporada para el inglés, ex del Manchester City, y por el que desde Viale della Liberazione no habrá desembolso económico por el traspaso.


El presupuesto, por tanto, sigue intacto y, en este sentido, se siguen registrando movimientos en torno al nombre de Curtis Jones, una vía que ha permanecido en un segundo plano, pero que sigue increíblemente viva.


  • ÉL APRIETA PESE A IRAOLA

    Según informa Sportitalia, en estos días el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, se ha pronunciado públicamente para confirmar su estima por el centrocampista inglés y su deseo de retenerlo con la camiseta de los Reds también esta temporada.


    Y aun así, pese a ello, es precisamente el jugador quien está presionando para mantener abierta la puerta que conduce (juego de palabras) al Inter. El futbolista de la generación de 2001 ha reiterado de hecho a los dirigentes del Inter su disponibilidad para trasladarse a Milán en este mercado de fichajes.

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  • Contrato, cifras y... Frattesi

    A día de hoy no hay una oferta concreta del Inter por él, cuya última propuesta al Liverpool sigue siendo la de finales de junio: 25 millones de euros por el traspaso. A pesar de que su contrato expira el 30 de junio de 2027 y, por tanto, solo dentro de un año, por Curtis Jones los Reds piden ofertas de al menos 40 millones de euros.


    Una cifra demasiado alta para las posibilidades del Inter y más aún sin la salida de quien debería dejarle sitio a Jones en la plantilla. Los papeles se han invertido respecto a enero y ahora es la falta de venta de Davide Frattesi la que bloquea la operación de entrada.

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