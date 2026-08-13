Inter y Lazio han construido la operación en los últimos días, han valorado la fórmula y las cifras y al final han llegado al apretón de manos, a la espera de que el reconocimiento médico y la oficialidad pongan un punto final formal y definitivo. Fórmula y cifras: una cesión con obligación de compra determinada por el cumplimiento de ciertas condiciones. el club nerazzurro mantendrá incluso el 50% de una futura reventa: el elegido para ocupar el puesto de Frattesi es Curtis Jones, a quien el Inter ya intentó fichar en enero y al que el LIverpool valora en 35 millones de euros.







