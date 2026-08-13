Ahora ya es una realidad. Davide Frattesi deja el Inter y se va a la Lazio: operación cerrada en estos minutos, como informa Fabrizio Romano, con el centrocampista despidiéndose del Inter después de tres temporadas de altibajos y regresando a la capital, esta vez con la camiseta biancoceleste, tras pasar por la cantera de la Roma.
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Inter, hecho el acuerdo por Frattesi con la Lazio: las cifras finales
LA FÓRMULA Y LAS CIFRAS
Acuerdo cerrado y luz verde al intercambio de documentos por el centrocampista, 1 millón por la cesión y 14 de opción de compra. La obligación de compra está ligada a los partidos disputados y a la posición de la Lazio en la clasificación. Confirmado también el 50% de una futura reventa.
La reventa y el sustituto
Inter y Lazio han construido la operación en los últimos días, han valorado la fórmula y las cifras y al final han llegado al apretón de manos, a la espera de que el reconocimiento médico y la oficialidad pongan un punto final formal y definitivo. Fórmula y cifras: una cesión con obligación de compra determinada por el cumplimiento de ciertas condiciones. el club nerazzurro mantendrá incluso el 50% de una futura reventa: el elegido para ocupar el puesto de Frattesi es Curtis Jones, a quien el Inter ya intentó fichar en enero y al que el LIverpool valora en 35 millones de euros.
Las visitas
Previsto para mañana el reconocimiento médico en Roma con la Lazio: Frattesi volverá a ser protagonista y titular, después de haber marcado 15 goles con el Inter, para reencontrarse con Italia.
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