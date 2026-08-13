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Inter, hecho el acuerdo por Frattesi con la Lazio: las cifras finales

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El centrocampista deja el Inter y se marcha a las órdenes de Gattuso, con la fórmula de la cesión con opción de compra que puede convertirse en obligatoria bajo determinadas condiciones.

Ahora ya es una realidad. Davide Frattesi deja el Inter y se va a la Lazio: operación cerrada en estos minutos, como informa Fabrizio Romano, con el centrocampista despidiéndose del Inter después de tres temporadas de altibajos y regresando a la capital, esta vez con la camiseta biancoceleste, tras pasar por la cantera de la Roma.





  • LA FÓRMULA Y LAS CIFRAS

    Acuerdo cerrado y luz verde al intercambio de documentos por el centrocampista, 1 millón por la cesión y 14 de opción de compra. La obligación de compra está ligada a los partidos disputados y a la posición de la Lazio en la clasificación. Confirmado también el 50% de una futura reventa.

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  • La reventa y el sustituto

    Inter y Lazio han construido la operación en los últimos días, han valorado la fórmula y las cifras y al final han llegado al apretón de manos, a la espera de que el reconocimiento médico y la oficialidad pongan un punto final formal y definitivo. Fórmula y cifras: una cesión con obligación de compra determinada por el cumplimiento de ciertas condiciones. el club nerazzurro mantendrá incluso el 50% de una futura reventa: el elegido para ocupar el puesto de Frattesi es Curtis Jones, a quien el Inter ya intentó fichar en enero y al que el LIverpool valora en 35 millones de euros.



  • Las visitas

    Previsto para mañana el reconocimiento médico en Roma con la Lazio: Frattesi volverá a ser protagonista y titular, después de haber marcado 15 goles con el Inter, para reencontrarse con Italia.

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