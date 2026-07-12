Emiliano Bigica, nacido en Bari el 4 de septiembre de 1973, es el nuevo entrenador del Inter Primavera. Llega tras seis temporadas dirigiendo al Sassuolo juvenil. Como jugador se formó en las categorías inferiores del Bari y, con veinte años, logró el ascenso a Serie A como capitán. Con apenas veinte años logró el ascenso a la Serie A como capitán y, al año siguiente, ganó el Europeo Sub-21 con la selección. Llevó ese liderazgo a Florencia, donde conquistó una Copa de Italia y una Supercopa de Italia, antes de continuar su carrera en Nápoles, Salernitana, Nocerina, Potenza y Novara, donde se retiró en 2007».
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Inter confirma a Bigica como nuevo entrenador del equipo Primavera
La nota continúa: «Tras colgar las botas, Bigica inició su carrera como entrenador. Después de dirigir equipos de categorías inferiores y amateur, fue nombrado técnico de los Allievi Nazionali del Empoli y, en 2017, tomó el banquillo de la Fiorentina Primavera. En agosto de 2020 pasó al Sassuolo, donde en seis temporadas ganó un Scudetto Primavera y la Supercopa 2024. Le deseamos mucha suerte en su nueva etapa con la Primavera nerazzurra».
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