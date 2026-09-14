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Francesco Guerrieri

Traducido por

Inter, Chivu: «Martínez nunca será un problema, lo defenderé hasta la muerte»

Al analizar la victoria remontando ante el Udinese, el entrenador habló también de la situación relacionada con el portero

El Inter le da la vuelta y gana. Pero el partido contra el Udinese en el cierre de la cuarta jornada de la Serie A no había empezado nada bien; de hecho, comenzó de la peor manera posible: después de apenas un cuarto de hora, el equipo de Chivu ya perdía por dos goles con los tantos de Abankwah, primer gol en la Serie A, y Ekkelenkamp. Luego el Inter lo remontó con Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito y Bonny; quien cerró el partido fue Gueye, del Udinese. 5-3 final y el Inter es líder junto a la Roma con pleno de puntos: cuatro victorias en cuatro partidos, y el sábado hay Roma-Inter en el Olímpico.