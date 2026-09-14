Inter, Chivu: «Martínez nunca será un problema, lo defenderé hasta la muerte»

El Inter le da la vuelta y gana. Pero el partido contra el Udinese en el cierre de la cuarta jornada de la Serie A no había empezado nada bien; de hecho, comenzó de la peor manera posible: después de apenas un cuarto de hora, el equipo de Chivu ya perdía por dos goles con los tantos de Abankwah, primer gol en la Serie A, y Ekkelenkamp. Luego el Inter lo remontó con Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito y Bonny; quien cerró el partido fue Gueye, del Udinese. 5-3 final y el Inter es líder junto a la Roma con pleno de puntos: cuatro victorias en cuatro partidos, y el sábado hay Roma-Inter en el Olímpico.