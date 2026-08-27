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Gianluca Minchiotti

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Inter-Calhanoglu, posible renovación más allá de 2027: de qué depende

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H. Calhanoglu

Las condiciones para la renovación de la relación entre el Inter y el centrocampista turco más allá de junio de 2027

El Inter y Hakan Calhanoglu podrían seguir juntos incluso más allá del vencimiento del actual contrato, fijado en 2027. El gran inicio de temporada del centrocampista, realzado por el gol contra el Monza con un disparo a 135 km/h, ha reabierto la cuestión de la renovación.


A pesar de los cantos de sirena desde Turquía, con Galatasaray y Fenerbahce interesados, Calhanoglu se quedó en Milán y sigue siendo una pieza central en los planes de Cristian Chivu. Como informa La Gazzetta dello Sport, podrían abrirse opciones para una ampliación, aunque mucho dependerá del rendimiento y sobre todo de la continuidad física del jugador.



  • En febrero, Calhanoglu cumplirá 33 años y en la última temporada tuvo que lidiar con seis lesiones, un aspecto que inevitablemente pesa en las valoraciones del Inter. Desde su llegada como agente libre en 2021, el turco se ha convertido en una de las referencias del equipo: hoy percibe 6,5 millones de euros por temporada, una cifra alcanzada con la renovación de 2023.


    El partido por su futuro se jugará, por tanto, en los próximos meses. Si el rendimiento y el estado físico ofrecen las garantías adecuadas, el Inter podría valorar un nuevo capítulo junto a Calhanoglu más allá de 2027.



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