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Bonny Inter 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Inter, Bonny: «El derbi, una buena prueba»

Inter Milán

El delantero habla tras el 1-1 contra el Milan

Ange-Yoan Bonny, entrevistado por Inter TV, comenta el 1-1 en el derbi amistoso jugado en Perth contra el Milan.


«Hoy he visto una buena actuación, nos estamos entrenando mucho y el equipo ha jugado bien, estoy muy contento de volver a empezar —comenta el marfileño de la generación de 2003, que jugó los últimos veinte minutos del partido—. Sin duda es importante prepararnos para la nueva temporada con este tipo de partidos: lo de hoy ha sido una buena prueba, contra un rival fuerte al que volveremos a enfrentarnos en la liga».


  • Bonny continúa: «¿Los jóvenes concentrados con nosotros? Son chicos con cualidades muy importantes, quieren dar lo máximo y tienen la posibilidad de aprender de los jugadores más experimentados que tenemos en la plantilla para crecer y jugar a estos niveles».

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