Inter: Bastoni, cautivado por el Barcelona; es el principal objetivo de Deco

Empiezan a tomar forma las primeras ideas para el mercado de fichajes de verano y, como ya es habitual, en el Barcelona se presta especial atención a los movimientos que se puedan realizar para reforzar la defensa.

En la lista de objetivos del club blaugrana —y tampoco en este caso se trata de un rumor nuevo— lleva tiempo filtrándose un nombre marcado en rojo y considerado por la directiva catalana como una prioridad: se trata de Alessandro Bastoni.

El lateral del Inter, nacido en 1999, es uno de los jugadores más seguidos por el Barcelona, que ya ha realizado un sondeo preliminar para conocer las posibles condiciones para cerrar un acuerdo entre ambas partes. Pero, en este sentido, hay una novedad interesante que contar.