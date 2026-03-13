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Gabriele Stragapede

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Inter: Bastoni, cautivado por el Barcelona; es el principal objetivo de Deco

Últimos rumores sobre el futuro del defensa central del Inter, en el punto de mira del Barcelona.

Empiezan a tomar forma las primeras ideas para el mercado de fichajes de verano y, como ya es habitual, en el Barcelona se presta especial atención a los movimientos que se puedan realizar para reforzar la defensa.

En la lista de objetivos del club blaugrana —y tampoco en este caso se trata de un rumor nuevo— lleva tiempo filtrándose un nombre marcado en rojo y considerado por la directiva catalana como una prioridad: se trata de Alessandro Bastoni.

El lateral del Inter, nacido en 1999, es uno de los jugadores más seguidos por el Barcelona, que ya ha realizado un sondeo preliminar para conocer las posibles condiciones para cerrar un acuerdo entre ambas partes. Pero, en este sentido, hay una novedad interesante que contar.

  • BASTONES FASCINADOS

    Según informa Radio Marca, citando a Matteo Moretto, Bastoni es una de las principales prioridades del Barcelona y del director deportivo de losblaugranas, Deco. El interés del club catalán es bien conocido, a la espera de las elecciones para elegir al nuevo presidente: el director deportivo querría fichar al central nerazzurro, que es su principal objetivo.

    Bastoni es consciente del interés del Barcelona y no ha cerrado la puerta: no ha dado el sí, claro está, pero es una posibilidad que le atrae mucho.

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  • LA SOLICITUD DEL INTER

    ¿Y qué se sabe del Inter?

    Bastoni tiene un contrato con el club de Viale della Liberazione hasta el 30 de junio de 2028 y tiene toda la intención de centrarse en el final de temporada con los nerazzurri. Según algunas indiscreciones, los milaneses valorarían a una de las piezas fundamentales de la zaga de Chivu en al menos 70 millones de euros y no tendrían en cuenta ofertas inferiores a esa cifra.

    Su salario es de 5,5 millones de euros netos por temporada, una cifra asumible según los parámetros del club azulgrana. Por el momento, el interés es real, pero se hablará al final de la temporada para ver si puede convertirse en una opción más concreta.

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