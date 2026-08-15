Inter, a una semana del inicio: qué funciona y qué no funciona, entre el campo y el mercado

Siete días para la hora X. El Inter de Cristian Chivu, que afronta el amistoso de Ferragosto contra el Betis Sevilla, salta al campo para el último test antes del debut oficial de la temporada, previsto para el sábado 22 de agosto a las 18.30, en casa, en San Siro, contra el Monza recién ascendido y de vuelta a la Serie A tras un largo recorrido culminado con la victoria en el playoff de la Serie B. Un estreno que no se puede fallar para volver exactamente donde el Inter lo dejó, es decir, con la conquista del doblete en Italia y con el objetivo declarado de mejorar de forma notable su trayectoria en la Champions League.





Veamos, por tanto, a una semana del inicio, qué funciona y qué no funciona entre el campo y el mercado.



