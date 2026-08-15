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CM Grafica Chivu Inter Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter, a una semana del inicio: qué funciona y qué no funciona, entre el campo y el mercado

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Dentro de siete días, el Inter debutará contra el Monza para defender el título cosido en el pecho: el balance del verano y lo que hace falta para completar la plantilla.

Siete días para la hora X. El Inter de Cristian Chivu, que afronta el amistoso de Ferragosto contra el Betis Sevilla, salta al campo para el último test antes del debut oficial de la temporada, previsto para el sábado 22 de agosto a las 18.30, en casa, en San Siro, contra el Monza recién ascendido y de vuelta a la Serie A tras un largo recorrido culminado con la victoria en el playoff de la Serie B. Un estreno que no se puede fallar para volver exactamente donde el Inter lo dejó, es decir, con la conquista del doblete en Italia y con el objetivo declarado de mejorar de forma notable su trayectoria en la Champions League.


Veamos, por tanto, a una semana del inicio, qué funciona y qué no funciona entre el campo y el mercado.


  • CAMPO, QUÉ FUNCIONA

    El Inter de Cristian Chivu, pese a las revoluciones anunciadas y muy comentadas, vuelve a arrancar una vez más desde la certeza de ese 3-5-2 heredado y ya asimilado desde hace tiempo por todo el vestuario. Los amistosos, sobre todo los de la gira asiática, han mostrado a un equipo en forma y con ideas tácticas claras. La incorporación de Aleksandar Stankovic como alternativa en la dirección a Calhanoglu está empezando a funcionar y, en cuanto a certezas, también Federico Dimarco parece haber recuperado ya su forma de competición. También está funcionando muy bien el experimento de transformar a Andy Diouf en un carrilero de ida y vuelta, con muchos goles y jugadas ofensivas hasta ahora.

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  • CAMPO, QUÉ NO FUNCIONA

    Sin duda, al menos hasta ahora, no funciona el hecho de que la pareja de ataque titular no haya disputado ni un solo minuto de partidos. Lautaro y Thuram regresaron muy tarde tras el post-Mundial y, sobre todo, está la incógnita del francés, que jugó solo 1 minuto con Francia por varios pequeños problemas físicos.

    Tampoco han funcionado ni Luis Henrique ni Carlos Augusto, ya relegado a ser una alternativa a Bastoni, pero a menudo distraído en fase defensiva. El físico de Pio Esposito, por último, no le permite estar todavía tan brillante como durante la pasada temporada; hará falta un poco de tiempo, pero, como se ha dicho al principio, volverá a tocarle a él tirar del ataque del Inter en el debut.

  • Mercado, lo que funciona

    Hacía falta un golpe en defensa y otro en banda para sustituir a Dumfries, y han llegado dos refuerzos de grandísima calidad como John Stones (a coste cero) y Djed Spence (35 millones procedente del Tottenham). Y gracias a ellos y al regreso de Pavard, la plantilla numéricamente podría definirse como completa. Además, también se ha reforzado el centro del campo con la vuelta de Stankovic, que podrá garantizar futuro incluso si Calhanoglu dijera adiós al final de la próxima temporada.

    Por último, Bisseck y Pio Esposito ya han encontrado sus respectivos acuerdos (oficial el primero, todavía no el segundo) para renovar sus contratos y garantizar recorrido de futuro a los proyectos creados para ambos.

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  • MERCADO, QUÉ NO FUNCIONA

    El Inter no se dejó llevar por el pánico, pero las dificultades existieron, y muchas, tanto en las entradas, pero sobre todo en las salidas. Palestra sigue siendo una mala imagen y una herida abierta que Spence, por ahora, ha cerrado. Romero, perseguido durante mucho tiempo, al final no llegó y con Khalaili fue más mala suerte que otra cosa, pero eso obligó al Inter a virar hacia el plan C para el carril.

    En cuanto a las salidas, en lugar de los 30 millones previstos, por Frattesi solo se ingresaron 5, dejando también la duda sobre un posible regreso a Milán a final de año del centrocampista italiano. Por último, Asllani y Pavard siguen estando en la plantilla, dos jugadores considerados durante mucho tiempo fuera del proyecto y para los que el club tuvo dificultades para encontrar acomodo (y el francés al final se quedará).

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