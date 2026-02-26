Goal.com
¿Injustamente difamado o calcio en crisis? El éxito del Atalanta no debería distraer la atención de los fracasos de los principales equipos italianos en la Liga de Campeones

Como admitió Alessandro Costacurta al final de una dramática noche final de los play-offs de la Liga de Campeones, él y sus compañeros comentaristas del estudio de Sky Sports habían acudido para enterrar a los representantes de la Serie A en Europa, no para alabarlos. Sin embargo, no les quedó otra opción después de que dos remontadas extraordinarias demostraran que el fútbol italiano aún no ha muerto.

La noche después de la vergonzosa derrota del Inter en casa ante el Bodo/Glimt, el Atalanta remontó una desventaja de dos goles contra el Borussia Dortmund en el primer partido, antes de que la Juventus hiciera algo aún más impresionante al forzar la prórroga contra el Galatasaray, a pesar de ir perdiendo 5-2 tras el partido de ida y de que Lloyd Kelly fuera expulsado justo después del descanso.

Al final, la ventaja numérica del equipo turco resultó decisiva, pero, aunque los bianconeri quedaron eliminados, se ganaron sin duda los aplausos que comenzaron mucho antes de que sonara el pitido final en Turín. Entonces, ¿qué debemos pensar de la ronda de play-off desde una perspectiva italiana? 

Tras la derrota del Inter, parecía que por primera vez en la era de la Liga de Campeones no habría ningún representante de la Serie A en los octavos de final. Pero, ¿la clasificación del Atalanta, junto con la admirable remontada de la Juve, significa que la situación en Italia no es tan grave como parecía el martes por la noche en San Siro?

    Exento de críticas

    El simbolismo de Christian Vieri y Ronaldo acudiendo a ver cómo el Inter era eliminado de la Liga de Campeones por el Bodo/Glimt no pasó desapercibido para nadie. Puede que el Nerazzurri sea el equipo más fuerte de la Serie A en este momento, pero el fútbol italiano ya no produce delanteros de talla mundial como el antiguo ídolo de la Azzurri ni ficha a superestrellas como «Il Fenomeno».  

    Como bromeó Thierry Henry en el estudio de CBS Sports antes del inicio del partido: «¡Les vendría bien contar con ustedes dos esta noche!». Ronaldo respondió: «¡Quizás podríamos jugar cinco minutos!». ¡Los aficionados del Inter probablemente habrían aceptado esa oferta!

    Más de 70 000 de ellos, casi el doble de la población de Bodo, habían acudido al San Siro con la esperanza de ver a su equipo demostrar que el césped artificial había sido el problema en la sorprendente derrota por 3-1 de la semana pasada en el partido de ida. En cambio, fueron testigos de cómo un equipo noruego daba un recital en «La Scala del Calcio» por segunda vez en tres meses, ridiculizando por completo al fútbol italiano. 

    La leyenda de la Juventus, Alessandro Del Piero, bromeó diciendo que estaba a punto de llorar antes de los partidos de vuelta de la ronda de play-off, dado que los tres equipos italianos iban por detrás en el marcador global y el actual campeón del país, el Nápoles, ni siquiera había conseguido salir de la fase de grupos. Sin embargo, la leyenda de la Juventus argumentó que «no todo es tan malo como parece». Y tenía razón. Al menos en el caso del Atalanta, al que realmente no se le debería juzgar con la misma dureza que al Inter, la Juve o el Nápoles.

    «Este es un partido que pasará a la historia, no solo aquí en Bérgamo para todos los aficionados del Atalanta, sino para el fútbol italiano en su conjunto», declaró el entrenador Raffaelle Palladino a Sky Sport Italia. «He oído muchos comentarios sobre el fútbol italiano y creo que hay que protegerlo, sobre todo desde dentro. Somos demasiado duros cuando las cosas no van bien, necesitamos críticas más constructivas, ser un poco más positivos, y eso lo hemos demostrado esta noche».

    Sin embargo, el Atalanta es una rareza en Italia: un club maravillosamente gestionado, famoso por su capacidad para identificar y desarrollar a jóvenes jugadores para luego venderlos con un enorme beneficio, al tiempo que se mantiene competitivo en la Serie A y en Europa. De hecho, la derrota de La Dea ante el aparentemente imbatible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League de 2024 fue la culminación de un ambicioso proyecto a largo plazo, basado en la realidad económica del fútbol moderno, que proporcionó el modelo perfecto a seguir para otros equipos de la Serie A.

    Sin embargo, aunque el Bolonia y el Como, que cuenta con una gran financiación, también están demostrando lo que se puede conseguir con una estrategia clara y coherente, los principales equipos italianos no son ni mucho menos tan astutos, estables o incluso exitosos.

    No es lo suficientemente bueno.

    El Nápoles ha ganado dos veces el Scudetto en los últimos tres años y, sin embargo, el club sigue esperando su primera aparición en las semifinales de la Copa de Europa. Antonio Conte se quejó constantemente de las lesiones y del ajetreado calendario a lo largo de la campaña continental de esta temporada, pero el actual campeón de Italia solo ganó dos de sus ocho partidos en la fase de grupos y quedó eliminado por su incapacidad para vencer a un Copenhague que se vio obligado a jugar con 10 hombres durante casi una hora.

    Por su parte, el homólogo de Conte en la Juventus, Luciano Spalletti, lamentó la naturaleza esquizofrénica de su equipo tras la decepcionante derrota en la eliminatoria contra el Galatasaray. Los bianconeri capitularon en el partido de ida, pero estuvieron inmensos en el de vuelta, por lo que el entrenador se mostró orgulloso del rendimiento de sus jugadores esa noche, pero profundamente frustrado por el hecho de que no hubieran conseguido superar a un equipo al que claramente deberían haber vencido.

    Sin embargo, la cruda realidad es que la Juventus ya no es la potencia que era bajo la dirección de Massimiliano Allegri. De hecho, los finalistas de 2015 y 2017 han perdido sus últimos cinco partidos de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, lo que se parece mucho a una «tradición futbolística»...

    Como también se apresuró a señalar la prensa italiana, había una diferencia alarmante en cuanto a profundidad entre la Juve y el Gala. Mientras que los campeones turcos se encontraban en la envidiable posición de poder dejar a Mauro Icardi en el banquillo en Estambul con Victor Osimhen como titular, Spalletti consideró que no tenía mejor opción para liderar la delantera que el excentrocampista del Leeds United Weston McKennie, y el rendimiento de Jonathan David en el partido de vuelta lo demostró.

    Al final, ni el Nápoles ni la Juventus demostraron estar lo suficientemente bien como para alcanzar los octavos de final, pero el hecho de que el Inter tampoco lo hiciera fue lo que realmente reflejó de forma horrible la fuerza de la Serie A.

    «Líder de la liga por defecto»

    Los nerazzurri llegaron a dos finales de la Liga de Campeones en tres temporadas bajo la dirección del exentrenador Simone Inzaghi, por lo que fue sin duda impactante verlos derrotados en casa y fuera por el Bodo/Glimt. Al fin y al cabo, estamos hablando de un equipo que actualmente lidera la Serie A con 10 puntos de ventaja.

    Sin embargo, mientras elogiaba el prometedor proyecto del Como, en el que literalmente tiene una participación, Henry repitió su afirmación de que el Inter es «líder de la liga por defecto», es decir, el mejor de un grupo mediocre.

    «En este momento, los equipos italianos están donde deben estar, por desgracia», dijo el ganador de la Copa del Mundo en la CBS. «Cuando oyes que el Bodo/Glimt ha vencido al Inter, piensas: "¡Vaya, qué sorpresa!". Pero cuando ves el partido, no hay ninguna sorpresa.

    Un equipo jugó con la actitud adecuada. El otro jugó de forma letárgica, sin mucha intensidad».

    La misma acusación fue lanzada contra el Inter por Fabio Capello y Zvonomir Boban en Sky Sport Italia el martes por la noche, ya que ambos creen que el ritmo más lento de la Serie A está siendo explotado sin piedad por los rivales de la Liga de Campeones. Y no estamos hablando solo de la élite europea.

    Si bien era posible sentir cierta simpatía por un Inter envejecido que fue desmantelado por el París Saint-Germain, ganador del triplete, en la final de la temporada pasada, no había, como dijo la Gazzetta dello Sport, «¡ninguna excusa!» para que el líder indiscutible de la liga fuera superado por el Bodo/Glimt.

    «Muchos problemas»

    Por supuesto, hay algunas explicaciones para la triste situación en la que se encuentra actualmente el fútbol italiano.

    Como señaló Del Piero en la CBS, nada ocurre en el vacío. El hecho de que la Serie A solo tenga un equipo en octavos de final «es el resultado de lo que ha estado ocurriendo en Italia en los últimos años, donde el nivel de inversión ha bajado y otros mercados se han vuelto mucho, mucho más grandes que el nuestro».

    Hay muchos problemas. Para empezar, los estadios. Todos sabemos cuál es el nivel de los estadios, por lo que tenemos que rendir mucho mejor fuera del campo en ese aspecto.

    Luego, el sistema de cantera. El Dortmund jugó el partido de ida con dos chicos italianos nacidos en 2008. ¡Perdón! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no los tenemos nosotros? ¿Por qué juegan en el Dortmund? Así que hay algo que falta en varias áreas diferentes».

    La gran pregunta ahora es si se hará algo al respecto. Porque ya hemos pasado por esto antes en Italia. Hubo una investigación a gran escala después de que la selección nacional no se clasificara para su segundo Mundial consecutivo en 2021. 

    «Estamos cosechando lo que sembramos», declaró el legendario entrenador Arrigo Sacchi a La Gazzetta en aquel momento. «Hablamos mucho, pero los problemas no se resuelven solo con palabras». Sin embargo, desde entonces se han tomado muy pocas medidas. 

    «Los estadios más feos de Europa»

    Incluso para clubes tan importantes como el Inter, el AC Milan, el Nápoles y la Roma sigue siendo increíblemente difícil construir nuevos estadios, lo que significa que se les niega una fuente de ingresos muy importante que les permitiría reducir la brecha financiera con los equipos más ricos de Europa.

    «Tenemos los estadios más feos de Europa y esto afecta a los ingresos y a los derechos televisivos, porque un estadio feo y vacío no se vende en televisión», declaró Adriano Galliani, exvicepresidente del AC Milan y actual director general del Monza, a Calcio e Finanza. «Y no construimos los estadios porque la burocracia frenó a todo el mundo, ya que las autoridades, durante mucho tiempo, exigían la construcción de una pista de atletismo. Siempre hay mil obstáculos».

    La opinión de Del Piero sobre el sistema juvenil también es muy válida, ya que Capello insiste sin cesar en que Italia está pagando el precio de haber abandonado su identidad futbolística hace más de una década.

    «Permítanme decir que hemos tomado la peor parte del guardiolismo», declaró el exentrenador del AC Milan a La Gazzetta después de que Italia fuera humillada por Noruega en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. «Nuestros centrocampistas nunca se giran hacia la portería contraria, mientras que los demás miran constantemente hacia adelante y ejecutan a una velocidad con la que solo podemos soñar.

    En las academias, se enseña a los niños a seguir tácticas, mantener la posesión y pasar atrás al portero, en lugar de animarlos a desarrollar calidad y creatividad. ¿Adónde crees que vamos así?». Quizás ni siquiera a Norteamérica este verano.

    «Adónde van las celebridades en su ocaso»

    Italia aún podría clasificarse para su primer Mundial desde 2010 a través de la repesca del próximo mes, pero hay una escasez de talento en la plantilla que el entrenador Gennaro Gattuso atribuye al hecho de que solo el 32 % de los jugadores de la Serie A son elegibles para jugar con la Azzurri. Y eso no se debe a la presencia de talentos de talla mundial en los equipos punteros.

    Como señaló en sudía el exinternacional holandés Jan Mulder, «la Serie A es donde acaban las celebridades en el ocaso de su carrera». El papel de Luka Modric en la resurrección del AC Milan esta temporada no ha hecho nada para desafiar esa percepción perjudicial; al contrario, solo la ha reforzado.

    Sin embargo, a Paolo Di Canio le molesta más el hecho de que Donyell Malen fuera comparado con el legendario Gianluca Vialli tras causar un impacto inmediato en el Roma tras fichar por el Aston Villa durante el mercado de invierno.

    «Él [Malen] tiene 27 años y nadie le había prestado atención», declaró el exdelantero del West Ham a Sky. «En el Aston Villa era suplente de [Morgan] Rogers y [Ollie] Watkins, que son más fuertes. Llega aquí y marca cinco goles en cinco partidos, ¿y estamos metiendo a Vialli en esto? Hermano mayor, un beso al cielo, ¡siento que te hayan mencionado!

    Nuestra opinión sobre el fútbol italiano es que seguimos siendo fenomenales. Pero esta temporada, muchos pensaban que el Nápoles llegaría lejos en la Champions League, pero luego encajó seis goles contra un equipo (el PSV) que le quitó tres puntos y luego cinco en los otros siete partidos. El Inter encajó cinco goles en la final de la Champions League contra el PSG, pero podrían haber sido diez. Así que ni siquiera compares la Serie A con la Premier League, que está a otro nivel».

    No hay duda de que esta última afirmación es cierta. Mientras que la Premier League tendrá seis equipos en los octavos de final de la Champions League, Italia solo tendrá uno, y, lo que es más revelador, es el club mejor gestionado del país. 

    Por lo tanto, hay que esperar que el éxito del Atalanta no distraiga la atención de los fracasos de los demás. Hay que aprender la lección, porque la situación de la Serie A es grave. El calcio está en crisis. Los equipos punteros no gozan de buena salud financiera y, a menos que se tomen medidas drásticas esta vez, Costacurta y compañía volverán al estudio de Sky Sport el año que viene por estas fechas, o quizá incluso después de la repesca del Mundial, para lamentar la muerte del fútbol italiano.

