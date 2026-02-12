Inglaterra ha vuelto a la máxima categoría de la Liga de Naciones y ha quedado encuadrada en un grupo en el que también están la vigente campeona de Europa, España, Croacia y Chequia. Los Tres Leones, por supuesto, se enfrentaron a España en la final de la Eurocopa, cayendo por 2-1 en lo que resultó ser el último partido de Gareth Southgate al frente del equipo.

Gales, que también ha ascendido a la Liga A, se enfrenta a una dura tarea, ya que se medirá al vigente campeón de la Liga de Naciones, Portugal, así como a la Noruega de Erling Haaland y a Dinamarca.

La Francia de Kylian Mbappé se enfrenta a una difícil tarea contra Italia y Bélgica, así como contra Turquía, y el grupo final lo completan Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

El sorteo de la fase de grupos de la Liga A es el siguiente:

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales