¿El inexperto Manchester City aún conserva la mentalidad de campeón?

Guardiola evitó sobreinterpretar el resultado casi 48 horas después del partido, antes del viaje del martes a Fulham, pero tampoco lo vio como un cambio positivo en la mentalidad de su equipo.

“Depende de que Phil ponga el balón en la red”, dijo con cierto desánimo, dejando claro que aún no estaba satisfecho con cómo manejaron la segunda mitad. “No sé si una victoria puede definir la mentalidad del equipo. No creo en este tipo de cosas”.

Foden ofreció un análisis más detallado de lo sucedido, señalando lo que el City hizo bien y lo que falló: “Tuvimos el control total. Ellos cambiaron en la segunda mitad, modificaron su sistema y no pudimos entrar en juego. Fue una mitad frustrante, pero cuando tuvimos un breve descanso, el entrenador nos reunió, nos adaptamos a su formación y comenzamos a jugar de nuevo”.

El centrocampista inglés, que acumula seis goles y tres asistencias en todas las competiciones esta temporada, advirtió que el equipo no puede permitirse repetir actuaciones como la segunda mitad con frecuencia.

“Tenemos que trabajar y mejorar porque, cuando los rivales se fortalezcan en la recta final de la temporada, no podemos salir así o perderemos la liga”, añadió Foden. “Debemos corregir errores, mejorar y simplemente trabajar duro en los entrenamientos”.