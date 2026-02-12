Getty Images
«Inexacto, insultante y provocador»: Andy Burnham critica duramente al copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, por sus comentarios sobre los inmigrantes.
Burnham apunta a Ratcliffe y los Glazer
En una respuesta mordaz a Ratcliffe, Burnham ha señalado que los comentarios incendiarios «van en contra de todo lo que Manchester ha defendido tradicionalmente». También parece haber apuntado al grupo de propietarios estadounidenses del United.
Con la familia Glazer todavía al mando de la cadena alimentaria de Old Trafford, Burnham se ha pronunciado en contra de «aquellos que han aportado poco a nuestra vida aquí y, en cambio, han pasado años desviando riqueza de una de nuestras instituciones más preciadas».
Lo que dijo Ratcliffe, copropietario del Manchester United
Ratcliffe hizo esta sorprendente declaración durante una entrevista con Sky News. Dijo: «He visto bastante de esto en el club de fútbol. Si haces cosas difíciles, que sentíamos que teníamos que hacer en el Manchester United.
Sentíamos que eran las cosas correctas que había que hacer. Pero te vuelves muy impopular durante un tiempo. Bueno, yo he sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios. Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos. Pero tienes los mismos problemas con el país.
Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con gente que prefiere cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces vas a tener que hacer algunas cosas que son impopulares y mostrar algo de valentía».
Continuó diciendo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones y un gran número de inmigrantes que llegan. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.
«El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».
Ratcliffe añadió, dirigiéndose a los responsables del país: «No sé si es solo el aparato el que no ha permitido a Keir hacerlo o si quizá él es demasiado amable; quiero decir, Keir es un hombre agradable. Me cae bien, pero es un trabajo difícil y creo que hay que tomar medidas difíciles con el Reino Unido para volver a encarrilarlo, porque en este momento no creo que la economía esté en buen estado».
Respuesta del alcalde del Gran Mánchester
Starmer reaccionó a esa entrevista calificando las afirmaciones de Ratcliffe de «ofensivas e incorrectas». Instó al hombre de 73 años a que se disculpara. Esa postura cuenta con el respaldo de Burnham, quien también ha sentido la necesidad de pronunciarse en contra de una figura prominente de Mánchester.
En un comunicado oficial publicado en las redes sociales, afirmó: «Estos comentarios van en contra de todo lo que Manchester ha defendido tradicionalmente: un lugar donde personas de todas las razas, credos y sin credo alguno se han unido a lo largo de los siglos para construir nuestra ciudad y nuestras instituciones, incluido el Manchester United FC. Una cosa es pedir que se limite la inmigración y otra muy distinta es describir a quienes vienen aquí como una fuerza invasora hostil. Es inexacto, insultante, incendiario y debería retirarse.
Los futbolistas que han llegado de todo el mundo para jugar en el Gran Mánchester han mejorado la vida de nuestra ciudad-región, al igual que las numerosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud (NHS) y otros servicios e industrias esenciales del Gran Mánchester.
Apreciamos su contribución como ciudad-región famosa por la calidez de nuestra acogida. Si hay que hacer alguna crítica, debería dirigirse a aquellos que han aportado poco a nuestra vida aquí y, en cambio, han pasado años desviando riqueza de una de nuestras instituciones más preciadas».
Ratcliffe e Ineos llevan en Old Trafford desde 2023.
Ratcliffe y su grupo Ineos adquirieron su participación en el Manchester United en 2023. Ahora controlan las operaciones futbolísticas en Old Trafford. Últimamente se ha producido un cambio de suerte en el terreno de juego bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, tras el despido de Rubén Amorim, pero los aficionados se han sentido decepcionados por el precio y la disponibilidad de las entradas durante otra época difícil para los Red Devils.
