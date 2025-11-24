'¡Me noqueó!' - Iñaki Peña arremete contra Vinicius Jr por el empate del Real Madrid tras el choque que deja al portero con la nariz sangrando

Elche tuvo a Madrid contra las cuerdas, liderando dos veces y defendiendo con disciplina, cuando un revuelo tardío dentro del área cambió el curso de la noche. Cuando Vinicius atacó un balón suelto en el minuto 87, chocó con la rodilla contra la cara del portero Iñaki Peña, enviando al guardameta al suelo con la nariz ensangrentada. El juego continuó, Real Madrid recicló la posesión, y Bellingham enterró el rebote para el 2-2, provocando protestas inmediatas de los jugadores del Elche.

Al principio, el propio Peña minimizó el incidente, todavía aturdido mientras hablaba minutos después del pitido final. “Él chuta, yo lo detengo, y con el impulso, me golpea en la nariz. Mala suerte. Es parte del juego. Fue solo un golpe, nada más,” dijo en su entrevista inicial.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sin embargo, dejó claro que creía que el árbitro dejó pasar un momento decisivo. “Vinicius no toca el balón, le golpea a Peña en la cara. Es una falta clara,” insistió.

Lo que parecía un momento de infortunio pronto se convirtió en un debate más amplio ya que la propia evaluación de Peña cambió una vez que vio la repetición.