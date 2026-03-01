«Inaceptable»: Liam Rosenior expresa su frustración por los problemas disciplinarios «profundos» del Chelsea tras recibir la novena tarjeta roja de la temporada en la derrota ante el Arsenal

Rosenior se ha comprometido a intentar «llegar al fondo» de los problemas disciplinarios del Chelsea rápidamente, mientras trata de llevar al club a clasificarse para la Liga de Campeones. «Tenemos que hacer algo [respecto a nuestra disciplina], sin duda. Tengo que hablar con el cuerpo técnico, el personal del club y los jugadores, porque esto es inaceptable», declaró Rosenior a los periodistas. «Especialmente en los dos últimos partidos, nos hemos creado nuestros propios problemas, incluso aquí contra un equipo muy bueno. Se puede ver que hay muchas cosas buenas en nuestro juego. Hay muchas cosas buenas técnicamente, tácticamente, en la calidad de nuestro juego. Pero si no erradicamos esto, será lo que nos cueste caro».

El entrenador se apresuró a señalar que el problema no es algo que se pueda resolver simplemente castigando económicamente a los jugadores. Añadió: «Se puede multar a los jugadores. No se trata del castigo. Se trata de encontrar la razón. No creo que Pedro Neto hoy o Wes Fofana la semana pasada estuvieran pensando en ese momento que, si recibían una tarjeta roja, les iban a multar. Es una cuestión de enfoque y concentración que tenemos que corregir. Sé que el historial del club no es muy bueno desde el comienzo de la temporada, y ahora está empeorando. Cuando yo estaba aquí, tuvimos diez partidos en los que no tuvimos estos problemas, pero hemos tenido dos en dos partidos. Hay algo más profundo que tenemos que investigar a fondo».