Igor Thiago: la máquina de goles del Brentford que reta a Erling Haaland y sueña con un lugar en Brasil para el Mundial 2026

Brentford brilla reemplazando estrellas; Igor Thiago emerge como rival de Haaland por la Bota de Oro y lucha por un lugar en Brasil rumbo al Mundial 2026.

Muchos pronosticaban que Brentford lucharía por evitar el descenso tras las salidas de verano de su dúo atacante talismán, Bryan Mbeumo y Yoane Wissa, del capitán Christian Norgaard y del querido entrenador Thomas Frank. Keith Andrews asumió como entrenador de jugadas a balón parado para suceder a Frank, y se dudaba de que tuviera la experiencia y la plantilla necesarias para mantener al equipo competitivo en la Premier League.

Sin embargo, Andrews ha sorprendido a sus críticos al mantener el estilo de juego directo de Frank y confiar en Igor Thiago para liderar la delantera. El delantero de 24 años ha marcado 11 goles en 13 partidos, quedando solo tres por detrás del récord de Haaland con el Manchester City, y ha devuelto a Brentford a la mitad superior de la tabla, cubriendo casi por completo el vacío dejado por Mbeumo y Wissa.

El interés por Thiago ya se ha disparado, con Aston Villa, Tottenham y Newcastle siguiendo de cerca sus pasos. Además, la posibilidad de una primera convocatoria con la selección de Brasil crece con cada partido. Si continúa su rendimiento, podría adelantarse en la fila de los delanteros número 9 de su país antes del Mundial de 2026, especialmente si logra asestar un golpe importante a las aspiraciones de título del Arsenal cuando Brentford visite el Emirates el miércoles.

    De la albañilería a Bulgaria y Brujas

    Thiago creció en Gama, Brasil, pero no se interesó de inmediato por el fútbol. “Tenía ocho o nueve años cuando empecé a jugar”, confesó recientemente al sitio oficial de Brentford. “Poco a poco fui desarrollando mi amor por el fútbol. Principalmente, mi hermano me llevaba los fines de semana a los partidos. Luego vi a Cristiano Ronaldo jugando para el Manchester United y eso fue increíble. Lo vi y dije: ‘Quiero ser como él’”.

    Comenzó a perfeccionar sus habilidades en el club local Vere FC, pero su camino hacia el fútbol profesional se vio interrumpido por la trágica muerte de su padre cuando tenía 13 años. Tras ese golpe, trabajó como cargador de comestibles y albañil para ayudar a su madre, lo que forjó su fuerte carácter: “Me ayudó a crecer como hombre y como persona. Me enseñó a valorar las cosas pequeñas y grandes de la vida. Hoy miro mi vida y veo que tengo todo lo que tengo privilegiadamente”.

    A los 18 años, Cruzeiro le dio su gran oportunidad, y Thiago anotó 10 goles en 64 partidos para el club, llamando la atención de Europa. En marzo de 2022, el búlgaro Ludogorets lo fichó, y rápidamente se adaptó a la vida en un nuevo continente.

    En Bulgaria, Thiago sumó un total de 32 goles y asistencias mientras Ludogorets conquistaba títulos consecutivos de liga, además de la Copa y la Supercopa del país. Para el verano de 2023, había superado el nivel del club y fue vendido al Club Brugge por 8 millones de euros, una cifra récord para la Parva Liga.

    'Gran potencial'

    Thiago multiplicó por diez la inversión del Club Brugge en su única temporada en Bélgica. En la campaña 2023-24, marcó 29 goles en 55 partidos en todas las competiciones, destacando una racha prodigiosa de 18 goles en diciembre y enero, mientras Brugge conquistaba el título de la Pro League y alcanzaba las semifinales de la Conference League.

    El brasileño recibió el premio al Jugador Joven de la Temporada en esa competición, dejando al exentrenador de Brugge, Ronny Deila, impresionado con su impacto: "Thiago aporta algo al equipo que antes no teníamos. Los defensores odian jugar contra él. Presiona sin parar, corre todo el tiempo y los supera. Además, es un gran tipo, tanto en el campo como en el vestuario. Debería poder jugar en un equipo de primer nivel."

    Brentford le brindó la oportunidad de cumplir con esas expectativas, rompiendo su récord de transferencia para ficharlo por 35 millones de euros durante el verano, llevándolo al Gtech Community Stadium. Thomas Frank describió el fichaje como un movimiento “proactivo” tras la salida de Toney:
    "Thiago es un delantero muy emocionante que encaja perfectamente en nuestro equipo. Trabaja duro, presiona bien, es físico, domina el área y puede conectar el juego. Tiene un gran potencial."

    Sin embargo, un golpe cruel de lesión frenó su progreso, dificultando que Thiago pudiera desplegar todo su potencial al inicio de su vida en Inglaterra.

    'Temporada de aprendizaje'

    En su primer partido con Brentford, una victoria de pretemporada 5-2 sobre AFC Wimbledon, Thiago sufrió una lesión de menisco que requirió cirugía inmediata. Esto lo obligó a perderse los primeros 11 partidos de la Premier League 2024-25, haciendo finalmente su debut oficial en un empate 0-0 con Everton el 23 de noviembre.

    El graduado de la academia de Cruzeiro participó desde el banquillo en encuentros posteriores contra Leicester City y Aston Villa, antes de impresionar en su primera titularidad cuando Brentford venció 4-2 a Newcastle en el Gtech Community Stadium. Sin embargo, pronto fue apartado nuevamente tras contraer una infección en la rodilla, para frustración de Thomas Frank.

    "El riesgo de contraer una infección articular es muy, muy pequeño, pero aparentemente es lo contrario cuando eres un jugador de Brentford; en lugar de un dos por ciento de probabilidad, es un 98 por ciento," bromeó el entrenador de los Bees.

    Thiago no regresó hasta principios de mayo y solo estuvo lo suficientemente en forma para realizar apariciones breves en los últimos cuatro partidos de liga. Desde fuera, parecía un traspaso soñado que se convertía en pesadilla, pero el brasileño supo encontrar aspectos positivos que fortalecieron su confianza de cara al futuro.

    "Fue una gran temporada de aprendizaje para mí, entendiendo mi cuerpo y cómo reacciona todo. Fue difícil por no poder jugar, pero una buena oportunidad para aprender cómo funciona mi cuerpo," explicó. "Pensé que mudarme a Inglaterra sería más complicado de lo que fue, pero al final todo salió bien."

    Fuerza imparable

    Thiago abrió su cuenta goleadora bajo la dirección de Andrews en un partido de pretemporada contra Gil Vicente, y finalmente convirtió su primer gol competitivo de la temporada en la Premier League, transformando un penalti en la derrota 3-1 ante Nottingham Forest. Doblegó su marcador en la derrota 2-1 contra Sunderland, cabeceando entre dos defensores para rematar un centro de Frank Onyeka. Sin embargo, Brentford languidecía en el 17º puesto hacia finales de septiembre, con solo cuatro puntos de un máximo de 15.

    El rumbo cambió dramáticamente cuando Brentford recibió al Manchester United en el Gtech Community Stadium. El equipo logró una emocionante victoria 3-1, y Thiago se erigió como protagonista absoluto. Abrió el marcador con un trallazo de media volea al ángulo y amplió la ventaja a 2-0 con un remate de corta distancia, dominando la defensa del United con su presencia física y su inteligencia táctica.

    Desde entonces, Thiago se ha convertido en una fuerza imparable. Marcó el gol de la victoria contra Liverpool en octubre y consiguió dos dobletes más frente a Newcastle y Burnley. Incluso cuando no está en el centro de la acción, su sola presencia representa una amenaza constante; los Clarets lo aprendieron de la peor manera, cuando Thiago cobró vida en los últimos 10 minutos del partido, convirtiendo un penalti y rematando un segundo gol decisivo tras un pase de Jordan Henderson, con ayuda de un desvío.

    Thiago ha forjado una excelente conexión con Henderson y con sus compañeros de ataque Dango Ouattara y Kevin Schade, beneficiando enormemente al equipo. Es clínico frente a la portería, tanto en el juego aéreo como a ras de suelo, y además demuestra un estilo altruista, buscando involucrar a sus compañeros en cada acción.

    "Todo lo que define al Brentford se puede ver en abundancia en Thiago," comentó Andrews tras la victoria sobre Burnley. "Simplemente me encanta la forma en que juega al fútbol."

    Thiago apunta a récords con Brentford

    Thiago ha marcado más penaltis que cualquier otro jugador en la Premier League esta temporada (cinco), pero también ocupa el tercer puesto en goles de jugada abierta, solo detrás de Haaland y Danny Welbeck del Brighton. Sus estadísticas sugieren que su increíble forma seguirá: actualmente es segundo en tiros a puerta con 19.

    El nuevo ídolo de Brentford, que incluso tiene su propio canto de la afición basado en el clásico de Spandau Ballet “Gold”, está a solo cuatro goles de igualar el récord de más goles de un brasileño en una sola temporada de la Premier League, actualmente compartido por Roberto Firmino, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha (15 goles). Con 25 partidos restantes, no sería sorprendente que lo superara pronto y que su nombre suene cada vez más fuerte para la selección brasileña.

    Andrews confirmó que el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, ya se ha interesado por el progreso de Thiago: "Es un placer entrenarlo y estar cerca de él. Disfruta cada segundo en el campo y, en los partidos, es un verdadero competidor. Ha habido contacto con Brasil. Son muy conscientes de sus cualidades y es un gran sueño para él. Esperamos poder trabajar juntos para que algún día eso suceda."

    ¿La mejor opción de Brasil?

    Carlo Ancelotti cuenta con una profundidad en la delantera que pocos países pueden igualar. Junto a Cunha y Martinelli, figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Rodrygo compiten por minutos, al igual que la joven promesa del Chelsea, Estevão. Mientras tanto, el legendario Neymar, afectado por las lesiones, tiene una posibilidad remota de formar parte del equipo para el Mundial, siempre que demuestre estar al nivel físico necesario con Santos en los próximos meses.

    Sin embargo, eso no hace que el sueño de Thiago sea irreal. La lucha por un puesto de delantero titular en Brasil está completamente abierta: Richarlison y Joao Pedro aún buscan consistencia en Tottenham y Chelsea, y el exjugador de Botafogo, Igor Jesus, todavía intenta consolidarse en Nottingham Forest.

    Ancelotti podría optar por un falso nueve el próximo verano, pero actualmente, Thiago se perfila como una de sus mejores opciones. Brasil puede desplegar su famoso Joga Bonito ante rivales más débiles, pero contra equipos mejor organizados, la presencia de Thiago podría ser decisiva. Su control del balón y su toma de decisiones rara vez fallan.

    Su conciencia espacial es otro de sus grandes atributos. Sabe instintivamente cuándo y dónde hacer carreras penetrantes, y con tantos jugadores de clase mundial alimentando el ataque, podría causar estragos en Norteamérica. Es imposible prever cómo responderá al escenario más prestigioso y a la presión de un Mundial, pero Thiago ha superado expectativas a lo largo de su carrera, impulsado por una fe inquebrantable en sí mismo.

    "Es mi mayor objetivo," afirmó Thiago al hablar de una posible convocatoria con Brasil. "Cuando llegue allí, lo cual haré, significará que lo he logrado." Con esa mentalidad de élite, cualquier cosa es posible.

