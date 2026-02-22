«Id a hacer otra cosa»: Mikel Arteta lanza una advertencia a las estrellas del Arsenal antes del choque contra el Tottenham

Arteta ya ha rechazado las sugerencias de que su equipo es «de los que se acobardan» antes del partido contra los Spurs, pero ha lanzado una nueva advertencia a sus jugadores antes del saque inicial. El español ha dejado claro que sus jugadores deben lidiar con el «ruido» que acompaña a la lucha por el título, ya que su objetivo es guiar al Arsenal hacia su primera corona de la Premier League desde la temporada 2003-04.

El equipo de Arteta se enfrenta el domingo a un Tottenham en horas bajas, con una racha poco convincente, ya que solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos de la Premier League. Se enfrentan a un Tottenham que ha coqueteado con el descenso y que acaba de nombrar a Igor Tudor como entrenador interino tras despedir a Thomas Frank.

Tudor ha prometido a los aficionados del Tottenham que les gustará lo que vean contra el Arsenal, y ha explicado: «Cuando entreno, nunca miro la clasificación. Quizás suene extraño. No miro dónde estamos. Es un proceso. Si me preguntas qué vamos a ver el domingo, creo que vamos a ver algo concreto, algo bueno que le gustará a la gente».