ICONOS: Cómo las vuvuzelas, el Jabulani y la «mano de Dios» marcaron la polémica Copa Mundial de 2010

Francia llegó al torneo con una plantilla repleta de superestrellas mundiales que habían llegado a la final de 2006, solo para perder en los penaltis contra Italia después de que Zinedine Zidane fuera expulsado por ese cabezazo a Marco Materazzi. Sin embargo, solo se clasificaron para la edición de 2010 tras una infame repesca contra Irlanda, en la que una doble mano deliberada de Thierry Henry en la jugada previa al gol decisivo de William Gallas provocó una polémica que, varios años después, contribuyó a la introducción del árbitro asistente de vídeo en el fútbol.

Luego, dos meses antes de la final, el «caso Zahia» estalló en los medios de comunicación de todo el mundo. Franck Ribéry, Karim Benzema y Sidney Govou fueron acusados de pagar por mantener relaciones sexuales con una escort menor de edad llamada Zahia Dehar. Por si eso no fuera suficiente, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que el seleccionador Raymond Domenech dejaría el cargo inmediatamente después del torneo, lo que debilitó su ya frágil autoridad sobre la plantilla.

Todo ello provocó que los puntos de tensión dentro del equipo comenzaran a resquebrajarse. La primera señal de problemas se produjo apenas 24 horas antes del primer partido de Francia contra Uruguay, cuando Florent Malouda se enfrentó a Domenech durante un entrenamiento y tuvo que ser apartado por el capitán Patrice Evra. Malouda fue sustituido en el empate sin goles de Les Bleus contra los sudamericanos, lo que llevó al legendario ex capitán francés Zidane a declarar proféticamente a los medios de comunicación que, en su opinión, Domenech había perdido el control del equipo.

En el siguiente partido de Francia en la fase de grupos, una derrota por 2-0 ante México, las tensiones internas en el equipo estallaron durante el descanso. Nicolas Anelka tuvo una fuerte discusión con el seleccionador y, tras negarse a disculparse cuando se lo pidió el presidente de la FFF, fue sustituido y posteriormente enviado a casa, expulsado del torneo.

Al día siguiente, el alcance del malestar en el seno de la selección francesa quedó al descubierto ante el mundo. En una sesión de entrenamiento abierta al público, la plantilla protestó por la expulsión de Anelka negándose a participar. Tras firmar autógrafos a los aficionados, los jugadores franceses se dirigieron al campo de entrenamiento, donde Evra estuvo a punto de llegar a las manos con el preparador físico Robert Duverne a la vista de todos los presentes.

Evra se marchó furioso al autobús del equipo, donde se le unieron el resto de los jugadores. Una vez dentro, cerraron las cortinas del autobús y, al parecer, tomaron algunas notas. Cuando finalmente salieron, lo hicieron con una carta en la mano que obligaron a Domenech a leer ante los aficionados y los medios de comunicación que esperaban.

«Todos los jugadores, sin excepción, quieren manifestar su oposición a la decisión tomada por la FFF de excluir a Nicolas Anelka de la selección», dijo. «A petición de la selección, el jugador en cuestión intentó dialogar, pero su propuesta fue ignorada».

Para muchos, este fue el momento más oscuro de la historia del fútbol francés, pero aún así lograron convertirse en los villanos del torneo antes de volver a casa. En su último partido de la fase de grupos contra Sudáfrica, lo único que tenía que hacer la ya eliminada Francia era perder por tres goles y los anfitriones pasarían a la fase eliminatoria. Les Bleus perdían 2-0 y se quedaron con 10 hombres en el descanso tras la tarjeta roja a Yoann Gourcuff en el minuto 25, pero se repusieron y recortaron distancias cuando Ribéry superó a Tsepo Masilela en un pase en profundidad y cedió el balón a Malouda para que marcara a puerta vacía.

Así, ambos equipos perdieron ese día y Sudáfrica se convirtió en la primera anfitriona de la historia en quedar eliminada en la fase de grupos.