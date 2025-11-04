Ibrahima Konate está muy por debajo del nivel del Real Madrid: el defensor de Liverpool, que está sin contrato, causaría grandes problemas a la defensa de los españoles

Konate siempre ha sido propenso a errores, particularmente en posesión, pero hubo suficiente evidencia la temporada pasada para sugerir que estaba cerca de alcanzar el tipo de confiabilidad que se espera de un defensor verdaderamente de clase mundial. Sin embargo, se ha convertido en una absoluta responsabilidad con el balón esta temporada, y está perjudicando a Liverpool, literalmente en el caso de Alisson Becker, quien se lesionó contra el Galatasaray mientras realizaba una salvada que se vio obligado a hacer tras una calamitoso error de Konate en el mediocampo.
Como haría cualquier entrenador de primer nivel, Slot saltó en defensa de Konate, señalando que no era el único Red cometiendo errores estúpidos. Está cometiendo más que la mayoría, sin embargo, y lo que realmente preocupa es que también está siendo superado físicamente y en velocidad de forma regular esta temporada.
Por ejemplo, en la derrota por 2-1 en Crystal Palace que provocó la mala racha de Liverpool de seis derrotas en siete partidos, Konate no tuvo respuesta a la fisicalidad de Jean-Phillipe Mateta, mientras que quedó rezagado durante la derrota ante Brentford frente a la velocidad de Kevin Schade.
"Konate en la primera mitad no sabía lo que estaba haciendo," Michael Owen le dijo a SPORTbible después del revés en Selhurst Park. "Y no puedo decir que fuera por falta de ritmo o cansancio porque ya hemos visto una o dos actuaciones como esa de él esta temporada."